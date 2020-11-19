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Ксения Мишина разоткровенничалась о бывшем: пришел пьяный и побил меня

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 14:10
Ксения Мишина разоткровенничалась о бывшем: пришел пьяный и побил меня Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)
Автор: Lite

Ксения Мишина впервые заговорила о том, что ее бил муж

Ксения Мишина не устает шокировать своих поклонников. Не успели они отойти от громкого скандала, когда "Холостячка" уличила во лжи одного из участников, Назара Дзивульского. Оказалось, что мужчина отказался от собственного сына Платона, и мать мальчика, Людмила, вынуждена была растить его одна. При этом Назар позиционировал себя как внимательный и заботливый отец. Актриса решила лично прокомментировать случившееся на странице в Instagram.

А тут очередное откровение: оказывается, бывший Ксении бил ее. Об этом она сама рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"Это не тот человек, про которого можно и нужно говорить", - сказала Мишина об отце ее ребенка.

"Сыночку тогда было 4 или 5 лет - явился. В театр. И... в общем, побил меня. Да, непонятно, за что. В пьяном состоянии... Я вышла со спектакля - и меня просто спустили с лестницы. Ну и все - человек пропал. Зачем, для чего приходил - вообще не понятно", - отметила она.

Женщина написала заявление правоохранителям, но потом решила не продолжать эту тему - и вычеркнула из жизни отца своего ребенка.

Напомним, что "Холостячка" Ксения Мишина показала сцену с изнасилованием, во время которой с ней произошел конфуз.

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