"Холостячка" Мишина оставила в шоу только двоих мужчин: кто вылетел с проекта

В восьмом эфире шоу "Холостячка" 11 декабря оставшиеся трое участников знакомили Ксению Мишину с семьями. По итогам последнего выпуска в шоу остались Алексей Тригубенко и Александр Эллерт, а вот Андрей Рыбак проект покинул.

Как прошел последний эфир шоу "Холостячка"

Первым в гости девушку пригласил Алексей Тригубенко. Парень говорит, что союз его родителей является для него образцовым и именно так он видит свою будущую семью. Ксения провела вечер в компании Алексея, его родителей и сестры.

Все прошло очень по-домашнему и мило. Родителям Алексея Ксения понравилась. Но сестру-кулинара Алексея немного озадачило, что Ксения не особо любит готовить. А вот отец парня в личной беседе с потенциальной невестой заявил, что у Леши на первом месте работа, на втором - друзья, а Ксения будет лишь на третьем месте.

Алексей Тригубенко

Александр Эллерт пригласил Ксению и ее сына Платона на встречу с его дочерью Элей. Они готовили вкусности, переодевшись в костюмы поваров. Дочери участника "Холостячки" понравилось, что Ксения спрашивала ее мнение в процессе приготовления сладостей.

Мишина увидела, что с дочерью Александр совсем другой – ласковый, нежный, заботливый, а не "Шалтай Болтай".

Но с родителями Александр Ксению так и не познакомил, что вызвало у "Холостячки" массу вопросов.

После совместного свидания с детьми Саша повез Ксению в тату-салон, предложив ей сделать совместное тату. Но Мишина ему поставила условие, что она сделает с ним парную татуировку, если выберет его в финале.

Эллерт был разочарован и сказал, что теперь он в подвешенном состоянии.

Александр Эллерт

Чтобы познакомится с родителями Андрея Рыбака, Ксения приехала в его родной город – Житомир. Когда девушка шла по городу, к ней подходили разные мужчины и дарили ей розы, а деревья и столбы были расклеены ее фотографиями и милыми фразами: "Ксения Рыбак", "С милым рай и в Житомире".

А затем она услышала, как уличный музыкант поет песню о ней, аккомпанируя под гитару, затем актрису окружили танцоры, асфальт был исписан сердечками с соединительными "Андрей + Ксения". А когда появился Андрей, Ксения уже успела растаять.

Позже парень познакомил Ксению с мамой и сестрой. Ксении родные Андрея очень понравились. Она оценила их нежные отношения с мамой.

Они сыграли в игру правда или ложь, в которой Андрей рассказал историю, что около двух лет назад сделал предложение другой девушке, но когда делал, перепутал ее имя. Родные Андрея и Ксении на несколько секунд задумались, однако все же предположили, что это ложь. Парень подтвердил, что такого никогда не было – предложений он не делал и тем более имя девушки не забывал.

Пара продолжила свидание в ресторане, где Андрей повторил признание Ксении в любви и они вернулись к сложной теме предыдущих отношений парня с девушкой по имени Алина.

Андрей Рыбак

Как прошла церемония роз

Ксения вручила каждому из участников по розе-бутоньерке - но не в знак того, что они проходят в финал. А потому что испытывает к ним симпатию и считает каждого из них особенным.

Потом "Холостячка" вызвала на разговор Андрея. Она поблагодарила молодого человека за "признание в любви и лжи". Но сказала, что ей очень сложно жить в сомнениях рядом с парнем, который может быстро полюбить и быстро разлюбить. Потом Ксения Мишина забрала у Андрея розу и попрощалась.

Когда Ксения вернулась к остальным участникам, объявила, что они прошли в финал.

Ранее мы писали, что участник "Холостячки" заставил Ксению Мишину понервничать.