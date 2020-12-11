"Холостячка" Мишина оставила в шоу только двоих мужчин: кто вылетел с проекта

В восьмом эфире шоу "Холостячка" 11 декабря оставшиеся трое участников знакомили Ксению Мишину с семьями. По итогам последнего выпуска в шоу остались Алексей Тригубенко и Александр Эллерт, а вот Андрей Рыбак проект покинул.
Первым в гости девушку пригласил Алексей Тригубенко. Парень говорит, что союз его родителей является для него образцовым и именно так он видит свою будущую семью. Ксения провела вечер в компании Алексея, его родителей и сестры.
Все прошло очень по-домашнему и мило. Родителям Алексея Ксения понравилась. Но сестру-кулинара Алексея немного озадачило, что Ксения не особо любит готовить. А вот отец парня в личной беседе с потенциальной невестой заявил, что у Леши на первом месте работа, на втором - друзья, а Ксения будет лишь на третьем месте.
Алексей Тригубенко
Александр Эллерт пригласил Ксению и ее сына Платона на встречу с его дочерью Элей. Они готовили вкусности, переодевшись в костюмы поваров. Дочери участника "Холостячки" понравилось, что Ксения спрашивала ее мнение в процессе приготовления сладостей.
Мишина увидела, что с дочерью Александр совсем другой – ласковый, нежный, заботливый, а не "Шалтай Болтай".
Но с родителями Александр Ксению так и не познакомил, что вызвало у "Холостячки" массу вопросов.
После совместного свидания с детьми Саша повез Ксению в тату-салон, предложив ей сделать совместное тату. Но Мишина ему поставила условие, что она сделает с ним парную татуировку, если выберет его в финале.
Эллерт был разочарован и сказал, что теперь он в подвешенном состоянии.
Александр Эллерт
Чтобы познакомится с родителями Андрея Рыбака, Ксения приехала в его родной город – Житомир. Когда девушка шла по городу, к ней подходили разные мужчины и дарили ей розы, а деревья и столбы были расклеены ее фотографиями и милыми фразами: "Ксения Рыбак", "С милым рай и в Житомире".
А затем она услышала, как уличный музыкант поет песню о ней, аккомпанируя под гитару, затем актрису окружили танцоры, асфальт был исписан сердечками с соединительными "Андрей + Ксения". А когда появился Андрей, Ксения уже успела растаять.
Позже парень познакомил Ксению с мамой и сестрой. Ксении родные Андрея очень понравились. Она оценила их нежные отношения с мамой.
Они сыграли в игру правда или ложь, в которой Андрей рассказал историю, что около двух лет назад сделал предложение другой девушке, но когда делал, перепутал ее имя. Родные Андрея и Ксении на несколько секунд задумались, однако все же предположили, что это ложь. Парень подтвердил, что такого никогда не было – предложений он не делал и тем более имя девушки не забывал.
Пара продолжила свидание в ресторане, где Андрей повторил признание Ксении в любви и они вернулись к сложной теме предыдущих отношений парня с девушкой по имени Алина.
Андрей Рыбак
Ксения вручила каждому из участников по розе-бутоньерке - но не в знак того, что они проходят в финал. А потому что испытывает к ним симпатию и считает каждого из них особенным.
Потом "Холостячка" вызвала на разговор Андрея. Она поблагодарила молодого человека за "признание в любви и лжи". Но сказала, что ей очень сложно жить в сомнениях рядом с парнем, который может быстро полюбить и быстро разлюбить. Потом Ксения Мишина забрала у Андрея розу и попрощалась.
Когда Ксения вернулась к остальным участникам, объявила, что они прошли в финал.
Ранее мы писали, что участник "Холостячки" заставил Ксению Мишину понервничать.