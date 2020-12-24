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"Холостячка" Мишина рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограммов: я просто свалилась

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 10:35
"Холостячка" Мишина рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограммов: я просто свалилась Украинская актриса Ксения Мишина после родов стремительно похудела (фото: instagram.com.mishak.ua))
Автор: Людмила Жукова

Украинская актриса Ксения Мишина, которая в шоу "Холостячка" уже сделала свой выбор, не всегда была такой стройной и изящной. За беременность она набрала 30 килограммов и после родов не так легко смогла от них избавиться. В программе "Зірковий шлях", красотка рассказала, как же ей удалось сбросить лишний вес.

Ксения всерьез озаботилась своей фигурой и решила бегать каждый день.

"Скажу одно, что на тот момент я поняла, что тренажерный зал мне не помогает. Единственное в той ситуации, что мне помогало - это бег. Минимум я бегала 40 минут, а максимум даже час или один час и двадцать минут", - поделилась опытом Мишина.

Полтора года изнуренной работы и актриса наконец-то вернула себе прежние формы. Украинка призналась, что ей приходилось пробовать и очень жесткие диеты, но они нанесли колоссальный вред ее здоровью.

"Я помню, что я вычитала где-то диету 200 граммов риса и грейпфрутовый фреш. На третий день я просто свалилась. Я поняла, что такое нельзя делать со своим организмом. Я поняла, что правильное питание, здоровый образ жизни и сон помогают в похудении. С маленьким ребенком это было трудно, но все же", - рассказала Ксения.

Ксения Мишина рассказала, как сбросила лишний вес

Напомним, ранее победитель "Холостячки" рассказал, как добился сердца Мишиной - Александр Эллерт признался, что переживал и боялся.

Также сообщалось, что Оля Полякова раскритиковала выбор "Холостячки" Мишиной и заявила, что жизнь ее ничему не учит.

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