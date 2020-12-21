Победитель "Холостячки" рассказал, как добился сердца Мишиной: переживал и боялся

Главная "Холостяка" страны Ксения Мишина сделала свой окончательный выбор. Ее избранником стал 34-летний Александр Эллерт, который в финале подарил актрисе кольцо и предложил стать его женой. Комик рассказал, что перед финалом очень сильно волновался и даже путал слова. Участник поведал, с какими мыслями он был накануне.

"С волнительными мыслями. Вообще проект "Холостячка" был волнительным. Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст — не импровизация. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение! " - рассказал Эллерт телеканалу СТБ.

По его словам, когда шоу закончилось ему хотелось убежать с Ксенией куда-то, чтобы быть вместе.

"Нам скорее хотелось сбежать вместе и остаться наедине! " - вспоминает Александр.

Отметим, что у комика есть дочь от первого брака по имени Эля. По его словам, она очень обрадовалась выбору папы и поздравила его первая.

"Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: "Ура!", - рассказал он.

Также Александр ответил на вопрос, считал ли он Андрея Рыбака сильным соперником.

"Ну, если мы были в финале, то да! Значит, он был интересен Ксю. Но! Мой любимый сериал "Декстер". Сюжет таков, что мужчина работал в полиции Майами и параллельно был маньяком. С виду для полиции он был идеальным. Так вот, есть подозрения, что Алексей — Декстер. Поэтому, т. к. Декстер идеальный, как и Алексей… то… Шучу, конечно. Но Леха слишком идеальный, и это подозрительно, - поделился победитель шоу.

Как мы ранее писали, избранник "холостячки" Мишиной не сдержал эмоции после финала.