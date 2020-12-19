"Холостячка" Мишина выбрала своего мужчину: астролог дала прогноз их отношениям

"Холостячка" Ксения Мишина сделала свой выбор в финале шоу в пятницу 18 декабря. Победителем реалити стал Александр Эллерт, которому девушка подарила свое сердце и шанс стать второй половинкой в реальной жизни.

Известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала про перспективы девушки на прочные отношения с 34-летним юмористом и ведущим.

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года, знак Зодиака - Скорпион.

Мужчину астролог назвала незаурядной и привлекающей к себе внимание личностью. Он имеет импульсивный характер со склонностью к безрассудству. При рождении, у молодого человека Венера и Меркурий - находятся в ретроградном положении. Этот аспект говорит о том, что человек любит заниматься самоедством, может выносить мозг партнеру и имеет трудности с определением выбора. Также Александр подвержен залипать в отношения и неосознанный страх быть отвергнутым.

"Человек магнетически привлекательный для противоположного пола, имеет переменчивые вкусы и потребности. Высокая степень влюбчивости. Александру нравятся сексуально-магнетические девушки, открытые и легкие в общении. Для него важна страсть и интимная близость в отношениях. Также для него важно извлечь определенную выгоду из отношений. Это может быть эмоциональная подпитка от партнера, материальный статус и т.д.", - считает Арина.

Что касается психологической совместимости, то здесь присутствует квадратура двух Лун, что говорит об отсутствии понимания друг друга, каждый перетягивает одеяло на себя, но при этом они любят поболтать друг с другом.

В сексуальной совместимости присутствует аспект страсти, что очень подогреет начальный этап отношений и им будет интересно вместе проводить вечера.

Но вот конфликтность в паре под высоким напряжением, так как будут присутствовать постоянные несправедливые обвинения в адрес друг друга. И завершает совместимость печать несчастья от мужчины к женщине, ее эмоциональному состоянию. Это может привести к эмоциональному истощению и подавленности.

"В целом можно подвести итоги, что отношения могут быть очень страстными и яркими, но непродолжительными. И для построения семейного счастья, к которому стремится Ксения, этого недостаточно", - резюмировала астролог.

Что касается запросов Ксении, астролог считает, что она действительно хочет создать крепкую семью на всю жизнь, она готова быть верной и придерживаться семейных ценностей очень долгое время. Об этом говорит Венера в Раке, пораженная Сатурном.

"Ксению вдохновляют популярные, эксцентричные яркие мужчины с большой харизмой и подвешенным языком. Под это описание подходило два мужчины Рыбак и Эллерт. У Рыбака были равные шансы с Эллертом, но так как Рыбак "немного" переиграл в этой истории, то победил последний", - считает Арина Артуровна.

Эксперт также предположила, что скорее всего история про девушку за проектом была выдуманная Рыбаком, для того чтобы набить себе цену и в случае ухода показать всем, что он остался не у разбитого корыта и его ждут и хотят везде.

Финал "Холостячки"

Напомним, что победителем "Холостячки" стал 34-летний юморист и ведущий Александр Эллерт.

Ранее астролог также высказывалась о перспективе построить длительные и прочные отношения Ксении Мишиной с оставшимися двумя участниками реалити-шоу.