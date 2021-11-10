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"Холостячка" Огневич дала советы, какие вопросы задать мужчине на первом свидании

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 09:38
"Холостячка" Огневич дала советы, какие вопросы задать мужчине на первом свидании Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Главная героиня 2 сезона шоу "Холостячка", певица Злата Огневич за несколько месяцев сходила на огромное количество самых разных свиданий, так что уже по праву может считаться экспертом в любовных вопросах. Своим опытом артистка решила поделиться и с поклонниками.

На своей странице в Instagram она рассказала, что обязательно нужно спросить у мужчины на первом свидании, чтобы избежать разочарований и потери времени.

Злата также выложила чувственное фото, на котором она запечатлена с эффектным макияжем с вишневой помадой, проницательно глядя на камеру.

&quot;Холостячка&quot; Огневич дала советы, какие вопросы задать мужчине на первом свидании

Злата Огневич дала подсказки, как вести себя на первом свидании с мужчиной (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Звезда отметила, что сразу задать правильные вопросы очень важно и не стоит этого бояться или стесняться.

"Первое свидание с мужчиной. Бабочки летают, птички поют и твой голос разума что делает? Верно. Он молчит в большинстве случаев. Я поняла, насколько важно задавать нужные вопросы мужчине, только ощутив внутреннюю свободу. Я бы даже сказала - НАЧАЛА ощущать, так как нахожусь в процессе познания своей Души, совершаю ошибки, учусь и приобретаю опыт", - поделилась Огневич.

Далее Холостячка поделилась советами, что именно стоит спросить при первой встрече и что ответы дадут вам понять о мужчине.

"Что же это за вопросы такие на первом свидании? Самые разные: смелые и глубокие, важные для ВАС!

Расскажи мне о самом приятном воспоминании из детства?
Детство и семья - это нежное, далёкое, то, о чём рассказывают самым близким. Вы поймёте, насколько мужчина открыт.

Любимая книга/фильм?
Здесь поделюсь личным опытом - меня очень заводит именно интеллект мужчины. Книги его развивают в том числе.

Что тебя раздражает/может сбить с толку?
Ответ на такой вопрос поможет лучше узнать характер мужчины, который Вам нравится. Лучше узнать сразу. Если его ничего не бесит - возможно, он тайный маньяк? Шучу. Всех что-то бесит.

О чем ты мечтаешь?
Кто-то мечтает побывать в базовом лагере Эвереста ( как я, например ). А кому-то ничего особо и не хочется. Задумайтесь, Ваш ли это человек.

После недавних событий в Холостячке, прибавлю ещё вопрос "ТЫ ЖЕНАТ?" Эммм, вопросик каверзный, но очень даже полезный при первом знакомстве.

Какие у тебя планы на неделю/месяц?
Узнаешь про его образ жизни, увлечения, круг интересов", - подробно поделилась своим опытом Злата.

Ранее "Холостячка" Злата Огневич показала роскошную фигуру в белье и назвала признаки "нормального мужчины".

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Злата Огневич Холостячка
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