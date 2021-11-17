"Холостячка" Огневич в прозрачном белье поделилась заветным желание: многое бы отдала

"Холостячка 2" Злата Огневич продолжает свое знакомство с участниками реалити, которых осталось уже четверо. Вскоре ей предстоит общение с родителями потенциальных женихов, а пока артистка интригует горячими фото и намеками.

Звезда предстала перед поклонниками в соблазнительном будуарном образе – роскошный черный комплект белья, прозрачный пояс для чулок, алые губы и объемная прическа. Певица застыла над книгой, оставленой на туалетном столике, и смотрит куда-то вдаль.

Злата Огневич завела сеть горячим фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Я бы многое отдала, чтобы оказаться в театре "Лилия" и принять участие в спектакле "Город женщин". Но этого театра уже давно нет, его снесли в Нью-Йорке. Вернее, его снесли в романе Элизабет Гилберт "Город женщин". Я уже давно ничего круче по глубине не читала. Самая настоящая женская исповедь, история целой эпохи 20-го века. История о принятии себя, эмансипации, потере девственности весьма интересным способом, многие женщины узнают в чем-то себя, читая эту книгу", - поделилась своей литературной находкой певица.

Также она привела цитату из финальной части произведения и отметила, что текст ее покорил "до слез, до самых потайных уголков души".

Поклонники оценили не только впечатляющий отрывок из книги, но и соблазнительный внешний вид артистки.