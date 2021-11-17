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"Холостячка" Огневич в прозрачном белье поделилась заветным желание: многое бы отдала

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 17:47
"Холостячка" Огневич в прозрачном белье поделилась заветным желание: многое бы отдала Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

"Холостячка 2" Злата Огневич продолжает свое знакомство с участниками реалити, которых осталось уже четверо. Вскоре ей предстоит общение с родителями потенциальных женихов, а пока артистка интригует горячими фото и намеками.

На странице Златы в Instagram повился пикантный кадр.

Звезда предстала перед поклонниками в соблазнительном будуарном образе – роскошный черный комплект белья, прозрачный пояс для чулок, алые губы и объемная прическа. Певица застыла над книгой, оставленой на туалетном столике, и смотрит куда-то вдаль.

&quot;Холостячка&quot; Огневич в прозрачном белье поделилась заветным желание: многое бы отдала

Злата Огневич завела сеть горячим фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Я бы многое отдала, чтобы оказаться в театре "Лилия" и принять участие в спектакле "Город женщин". Но этого театра уже давно нет, его снесли в Нью-Йорке. Вернее, его снесли в романе Элизабет Гилберт "Город женщин". Я уже давно ничего круче по глубине не читала. Самая настоящая женская исповедь, история целой эпохи 20-го века. История о принятии себя, эмансипации, потере девственности весьма интересным способом, многие женщины узнают в чем-то себя, читая эту книгу", - поделилась своей литературной находкой певица.

Также она привела цитату из финальной части произведения и отметила, что текст ее покорил "до слез, до самых потайных уголков души".

Поклонники оценили не только впечатляющий отрывок из книги, но и соблазнительный внешний вид артистки.

  • Какая вы красивая
  • Злата, ты прекрасна и прелестна
  • Шикарная Злата
  • Злата, Вы супер!
  • Красавица
  • Sexy Lady
  • Очень горячо
  • Очень хороша

Напомним, что ранее Злата Огневич рассказал, как разговорить мужчину на первом свидании.

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Злата Огневич Холостячка
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