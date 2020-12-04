Холостячка выкинула из проекта одного из фаворитов: вспыхнул скандал

На шоу "Холостячка" Ксения Мишина в 7 эфире выбирала среди четверых участников: Александра Эллерта, Евгения Ковтуненко, Алексея Трегубенко и Андрея Рыбака.

В этом выпуске участники водили на свидание Ксению, а затем показали ей свое жилище. Проект покинул ресторатор Евгений Ковтуненко, хотя его и называли фаворитом. Не обошлось и без скандала - признания Андрея Рыбака в обещании другой девушке.

Как прошел 7 эфир "Холостячки"

Со сценаристом Александром Эллертом Мишина отправилась на экстремальную поездку на вездеходе-амфибии Sherp. Девушку слегка укачало, поэтому им пришлось сделать остановку. Они разговорились о любви, и Александр признался, что влюблен в Ксению. Хотя ей и пришлось вытягивать из него эту информацию.

Ресторатор Евгений Ковтуненко привлек Ксению своим отношением к дому, который для него крепость. Он пригласил ее в свой ресторан. Но вот политические амбиции молодого человека Мишину смутили.

А вот бизнесмен Алексей Трегубенко повел Ксению на шопинг. Он сказал, что она может выбрать самое красивое платье. Но Мишина несколько смущалась таким подаркам. Ксению покорила такая забота и внимание со стороны молодого человека.

Когда Ксения пришла в квартиру Алексею, ее покорило отношение к семье и дому, желание создать семью с детьми, собаками, совместным бытом, отдыхом

Мишина призналась, что ни разу во время церемонии роз не думала о том, чтобы отказаться от него. Потому что считает его особенным. В конце свидания они поцеловались.

Радиоведущий Андрей Рыбак вызвал в Мишиной много сомнений. Поэтому Холостячка решила испытать тепловизор, чтобы понять больше этого мужчину. Они сидели друг напротив друга, пока их тела считывали датчики специального прибора.

На встречу Андрей повез Ксению на радио - место своей работы. Там она стала участницей его радиопрограммы. Все закончилось поцелуем, и Ксении показалось, что они с Андреем целуется очень давно.

Скандальное признание в любви

Когда они с Андреем приехали домой, Андрей решился на признание. Он рассказал, что любит Ксению. Но до проекта дал обещание другой девушке уйти до финала и быть с ней.

"Я влюбился в тебя Ксения Мишина. С осознанием того, что я чувствую к тебе, пришла сложность. Перед проектом я давал обещание не влюбиться в тебя еще одному человеку, - сказал Андрей. - Есть девушка, у нас с ней нет отношений. Перед проектом мне казалось, что я наверное влюблен в нее. Когда я шел сюда, говорил, что когда вернусь, мы с ней будем вместе".

Но у Андрея не получится сдержать обещания. Так как он полюбил Ксению, но считает себя в долгу перед девушкой, которой дал слово.

Перед церемонией роз Ксения встретилась с Андреем, чтобы озвучить ему результаты эксперимента с тепловизором. Они показали, что парень неравнодушен к Ксении. Андрей повторил ей признание в любви, но все еще сомневается в том слове, которое дал другой девушке.

Как прошла церемония роз

Алексея Трегубенко Ксения на церемонии пожурила за то, что он несмотря на свое желание жить с ней вместе все еще сомневается в чувствах. Но розу ему вручила.

А вот Александра Эллерта Ксения упрекнула в том, что он не видит будущего с ней. Тем не менее, парень получил еще один шанс.

Андрею Рыбаку Ксения рассказала, что свидание с ним было очень трудным. И она несколько разочарована, ведь у отношений, что зародились во лжи, мало шансов на будущее. Но Андрей получил розу.

А вот Евгению Ковтуненко Холостячка шанса не дала, так как у ней к нему более дружеские, чем романтические чувства.

Холостячка с Ксенией Мишиной

Отметим, что известный астролог Хаял Алекперов рассказал, кто из участников больше всего подходит Ксении Мишиной.

Также в сети рассекретили вероятного победителя, который уже украл сердце "Холостячки".