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"Холостячку" Мишину и Эллерта обвинили в плагиате: это некрасиво

Автор: Людмила Жукова

Украинскую актрису Ксению Мишину и победителя шоу "Холостячка" Александра Эллерта обвинили в том, что они полностью повторили фотосессию "холостяка" Никиты Добрынина и его избранницы Дарьи Квитковой.

Фотограф Игорь Новиков, который занимался съемкой пары Даши Квитковой и Никиты Добрынина, рассказал, кто был автором первой идеи съемок, а кто уже потом подсмотрел сценарий. Об этом пишет Viva.

"Хотелось бы прокомментировать данную ситуацию и внести ясность для многих поклонников и зрителей. @antonovakseniya является первостепенным автором идеи, которой не просто вдохновился фотограф, что снял Ксению и Александра, а бездумно скопировали до последнего кадра. @antonovakseniya уже обращалась к данному фотографу с просьбой указать первоисточник его копии, он ей отказал в этом. Что, на мой взгляд, некрасиво", - рассказал фотограф Игорь Новиков.

Он рассказал, что когда снимали пару Добрынина и Квитковой, - то вдохновлялись фильмами о Гарри Потттере и парящими свечками.

Вот так выглядела съемка Добрынина и Квитковой (фото: viva.ua)

Слева фото Добрынина и Квитковой, справа - Мишиной и Эллерта (фото:viva.ua)

В комментариях под исходной фотосессией (Добрынина и Квитковой) подписчики сообщили фотографу о плагиате. Девушка не стала молчать и написала фотографу Ксении Мишиной. На просьбу упомянуть, что идея принадлежит не ему, мужчина отказал.

Как мы ранее писали, вскрылись тайны шоу "Холостячка". О них рассказал бывший участник телевизионного шоу.

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