Холостяк-11 рассекретил свою фаворитку, Тина Кароль рассказала правду о личной жизни: топ громких новостей недели

Лилия Ребрик высказалась о третьей беременности

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно отметила 40-летие, разоткровенничалась о личной и семейной жизни. Так, она призналась, что абсолютно счастлива в браке с Андреем Диким. Пара отлично дополняет друг друга, а еще у них похожий взгляд на вещи. Оба воспринимают семью как свою команду, тыл, и не любят тратить время на ссоры и выяснения отношений. Но и страсти в паре хватает: Лилия и Андрей обожают сюрпризы, спонтанные поездки и путешествия вместе с детьми.

Лилия не исключает пополнения в семье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, Ребрик не исключает, что вскоре в их семье может стать на одного члена больше, хотя пока что таких планов у них нет. "Сейчас мне настолько хватает двух девочек, что, боюсь, если третьей тоже будет девочка, а не мальчик, а эта вероятность не исключена, будет передоз. Если добровольно, пока, наверное, нет. А там - как получится", - отмечает она.

Холостяк-11 рассекретил свою фаворитку

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако раскрыл интригу относительно своих предпочтений. Так, мужчина пообщался со своими подписчиками в Instagram и ответил на массу вопросов. По его словам, он ценит в девушках умение быть собой, женственность, искренность и доброту. А худшим качеством считает потакание. Также в комментариях многие высказали уверенность, что победит на шоу бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна. Стоит признать, что Михаил не стал отрицать эти рассуждения, чем только подогрел слухи. Также многие поклонники проекта припомнили, что Заливако страстно целовался с Анной, скрывшись от камер операторов в одном из выпусков.

Новый Холостяк выдал свою фаворитку (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Санта Димопулос рассказала, как реагирует на "соперниц"

33-летняя певица и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос охотно впускает в свою личную жизнь поклонников. Она часто делится инсайтами и тайнами построения отношений. В этот раз звезда поведала, как обстоит дело в их семье с ревностью. Санта призналась, что внимание других женщин к ее мужу только поначалу ее напрягало. Теперь же она реагирует спокойно, зная: ее муж просто не смотрит на других женщин. "Я уже не девочка, знаешь, как спичка-истеричка. Я спокойна", - говорит молодая мама.

Санта с мужем и дочкой (фото: instagram.com/santadimopulos)

Также девушка рассказала, что разница в восрасте в их случае только помогает развиваться. "Я человек крайностей, а с ним мне стало комфортно и спокойно. Он научил меня размеренной жизни, получать удовольствие от простых вещей и за это я ему безумно благодарна", - сказала она.

Тина Кароль сказала правду о личной жизни

Открылись сразу две главных интриги Тины Кароль: о ее романе с Даном Баланом, а также о романе с неким олигархом. Правда, на второй вопрос ответ вышел весьма размытым. 36-летняя певица высказалась весьма туманно: по ее словам, "грязному мужчине" ее сердце не покорить. Позже она добавила, что выбирает "мужчину, а не статус" и готова даже за "нищего" выйти, если полюбит.

Тина Кароль наконец рассказала правду (фото: instagram.com/tina_karol)

Что касается ее романа с Даном Баланом, тут все точки над и расставил известный продюсер Владимир Завадюк. Он подтвердил, что эта связь изначально была выдуманной, как и подозревали в сети. Позже Завадюк поспешил добавить, что "Это созданная история, которая стала реальностью".