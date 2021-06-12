Холостяк 11 Заливако высказался об интиме на проекте и своих предпочтениях в постели

Холостяк 11 Михаил Заливако сделал свой финальный выбор и остался с победительницей Анной Богдан после проекта. Пара быстро съехалась и начала жить вместе. Михаил, как истинный джентльмен, взял вопросы финансового обеспечения семьи на себя и рассказал, как распределен бюджет в паре. Также он открыто говорит не только на тему денег, но и отвечает на интимные вопросы.

В интервью Славе Демину в программе " Слава+ " Заливако проговорился о сексе на проекте и рассказал о своих предпочтениях в постели.

По слова Михаила, речь об интимной близости на шоу даже не шла, к тому же, ни одна участница не предлагала ему подобное. Все происхосходящее зрители могли видеть своими глазами, ведь главный герой и девушки были постоянно под прицелом камер, после свиданий и общения, их разводили в разные стороны.

Избранница холостяка, Анна Богдан подтвердила слова своего возлюбленного и заверила, что в рамках реалити секса у нее не было.

Михаил Заливако и Анна Богдан больше не скрывают страсть и и нежность (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Также Заливако отметил, что в сексе приветствует эксперименты и разнообразие. Для него нет ничего хуже, чем скучный и однообразный интим.

"Мне кажется, самое странное – когда в отношениях секса нет. Или когда он простой и обычный. Наверное, у людей в голове непозволительно сделать что-то такое. Я не знаю, кому интересно всю жизнь тра*ся в миссионерской позе. Я к числу таких людей не отношусь", - заверил бизнесмен.

Заливако и Богдан сделали личные признания