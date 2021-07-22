"Холостяк" Заливко заговорил об ограничениях в отношениях: был пацан – и нет пацана

Михаил опубликовал несколько селфи с любимой, сделанных в домаашней обстановке. Анна позирует в черном топе и шелковой юбке макси, а также трендовых плетенных кожаных сабо. Пара веселится у зеркала.

Михаил и Анна не скучают в компании друг друга (фото: instagram.com/kanyeeebear)

В посте Заливако отметил, что в некоторых своих отношениях испытывал дикомфорт из-за явных органичений. Он ощущал будто постоянно должен быть со своей второй половинкой. Порой конфликты возникали даже тогда, кода бизнесмен "отвлекался" на работу.

"Был пацан - и нет пацана. Вот я как-то был таким, который пропал года на два. Ни друзья, ничего, только работа. Уверен, что и дамочки такие же бывают", - считает Михаил.

Он знал, что в отношениях бывает свобода и "воздух", когда есть свободное время и личное пространство для себя и, при этом, нет обид, а лишь понимание со стороны второй половинки.



Михаил заверяет, что с Анной у него - полное взаимопонимание (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Уверен на мильен процентов, Вам надо делать что-то по-отдельности. Прям must have. Потому как сидя друг напротив друга и заглядывая в рот… цэ поразка. Я думаю, что это быстро надоедает. Я не агитирую, что надо только засыпать и посыпаться вместе, а потом весь день щеголять как два аксакала. Все должно быть в меру", - убежден он.

В отношениях с Аной Богдан у Михаила полное взаипопонимание, ведь девушка разделяет его взгляды.

"Аня больше меня переживает за моих друзей и тех, с кем я могу не встретиться. Это при том, что пока нам нельзя было гулять вместе из-за проекта, мы 3 месяца сидели дома. Короче, мой вывод - это всегда быть ответственным участником. Когда вы головой и сердцем понимаете и чувствуете друг друга без лишних слов. Когда нет ревности и мыслей, что кто-то куда-то пошел и что-то там сделал", - подытожил бизнесмен.

Михаил и Анна умеют повеселится (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Отвечая на комментарии подписчиков он уточнил: "Я полагаю, что жизнь не должна кардинально меняться из-за появления в ней любимого человека. Эйфория это само собой, но когда ты выпадаешь в оффлайн от всех, это не гуд".