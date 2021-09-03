Все так же хорош: 57-летний Брэд Питт покорил сеть молодым внешним видом

Стоит отметить, что выглядит 57-летний актер отлично. В стильном наряде и со своей фирменной прической, подтянутый и энергичный, он словно помолодел на несколько лет. Глядя, как Питт мчит на байке с развевающимися волосами, фанаты просто замерли от восторга: "Удивительно", "Идеально", "Вау", "Так мило. Отличное партнерство", - посыпались восхищенные комментарии. Кажется, свободная жизнь его действительно вдохновляет!

Брэд Питт в новом ролике (видео: instagram.com/delonghiofficial)

Интересно, что в одном из недавних интервью он высказался, что презирает рекламные кампании и не хочет быть к ним причастным, хотя сам не раз становился лицом разных марок. По его словам, он не следит за тенденциями, поскольку это его утомляет.

"Я презираю рекламные щиты и сам не хочу быть рекламным щитом", - говорит актер. При этом он добавил, что с возрастом стал ценить комфорт и собирается носить свой кашемировый свитер Loro Piana до 86 лет.