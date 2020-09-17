Хотел сделать это на острове: участник Танцев со звездами 2020 рассекретил детали предложения любимой

Проект "Танцы со звездами" не только раскрывает скрытые таланты знаменитостей, но и подстегивает к романтическим поступкам. Так, во время третьего прямого эфира, который состоялся в прошлое воскресенье, 13 сентября, один из участников шоу, актер Тарас Цымбалюк сделал предложение своей возлюбленной Тине Антоненко на глазах у всех зрителей и получил заветный утвердительный ответ! О том, как это было, артист рассказал в интервью ТСН.ua.

Звезда сериала "Черный ворон" и "Крепостная" недолго думал над тем, чтобы решиться предложить избраннице руку и сердце, ведь пара вместе уже около двух лет.

"Где-то год назад я уже определился, что Тина — моя женщина, поэтому не могу сказать, что думал об этом много, но в то же время был всегда готов сделать предложение", - признался актер.

Тарас Цимбалюк не долго думал над педложением для любимой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

А вот сделать признание на глазах у всей страны было спонтанным решением Тараса. Он пытался все тщательно спланировать, но не знал, в каком формате сделать предложение любимой. Именно творческая команда помогла актеру все организовать как следует.

"Мне в голову приходили какие-то банальные мысли, например, размышлял над тем, чтобы сделать предложение на острове. Но считаю, что признаться в прямом эфире, когда тебя видят миллионы телезрителей — это гораздо ярче и очень романтично", - считает он.

Новоиспеченные жених и невеста пока держат в тайне любую информацию о свадьбе. Тарас лишь проговорился, что вместе с Тиной они уже делают кое-какие заметки.

Кстати, 15 сентября годовщину официального бракосочетания отпраздновала судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар. В знаменательный день она обменялась клятвами с мужем Александром Стояновым.