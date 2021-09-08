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Христина Соловий снялась для мужского глянца: "мое тело - мое дело" (фото)

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 18:28
Христина Соловий снялась для мужского глянца: "мое тело - мое дело" (фото) Фото: Христина Соловий (facebook.com/khrystyna.soloviy)
Автор: Владимир Костырин

Популярная певица Христина Соловий снялась для мужского глянца Playboy. Страницы журнала украсили фото звезды, а интервью артистки вышло на языке оригинала - на украинском.

Об этом рассказала певица в своем Facebook.

28-летняя Соловий отметила, что чувствует себя достаточно самобытной и красивой, чтобы "позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия".

Также артистка призналась, что будучи школьницей, где-то с 5 класса, слышала множество объективаций своего тела, непрошенных оценок и советов по поводу длины юбок, яркого макияжа или "провокационного" поведения.

Христина Соловий снялась для мужского глянца: &quot;мое тело - мое дело&quot; (фото)

Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Но родные красавицы оказывали ей поддержку, понимание, и "принимали все ее эксперименты с внешностью".

Христина Соловий снялась для мужского глянца: &quot;мое тело - мое дело&quot; (фото)

Концерт Христины Соловий в Киеве (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Впервые артистка получила предложение публикации откровенных фото в 22-летнем возрасте, но тогда испугалась возможных общественных осуждений.

"Выйти из токсичного контроля общества над проявлениями моей сексуальности - это мое личное восстановления независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так безразлично. Я научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и наконец-то карьерой. Мое тело - мое дело", - пишет Христина.

Христина Соловий снялась для мужского глянца: &quot;мое тело - мое дело&quot; (фото)Христина Соловий снялась для мужского глянца: &quot;мое тело - мое дело&quot; (фото)

Христина Соловий снялась для Playboy (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Подписчики Соловий в сети в большинстве поддерживают решение артистки избавиться от комплексов и сбросить оковы, навязанные стереотипным мышлением некоторых людей, которые считают, что вправе диктовать девушке правила поведения и "контролировать" ее внешность и поступки. Юзеры отмечают красоту и сексуальность звезды, а также интересуются, когда номер появится в продаже.

  • Кристина, вы лучшая. А вообще, творческие люди сами сексуальные.
  • Только вы вправе решать что делать с собственным телом.
  • Бл*ха муха... Никогда не интересовался этим журналом, а тут вдруг захотелось его купить.
  • Да все в рамках приличия! Эстетично.
  • Люди иногда очень трудно воспринимают, что другие имеют права на собственное тело и на собственное мнение. Вы никому ничем не обязаны, только себе и своему сознанию. Спасибо
  • Какая же вы роскошная и очаровательная барышня! Увлекаюсь вашим талантом и красотой!
  • Очень вас понимаю. Фото получились очень эстетические! Я до 24 вообще не имела никакого фото в купальнике, только недавно сфоткалась на море, и еще была фотосессия. Так и думаешь, а что же скажут другие, а не прислушиваешься к своим мыслям и чувствам...
  • Замечательные фото. Как по мне все очень прилично! Поддерживаю. Кристина молодец!

Ранее сообщалось, что певица Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy.

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