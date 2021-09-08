Христина Соловий снялась для мужского глянца: "мое тело - мое дело" (фото)
Популярная певица Христина Соловий снялась для мужского глянца Playboy. Страницы журнала украсили фото звезды, а интервью артистки вышло на языке оригинала - на украинском.
Об этом рассказала певица в своем Facebook.
28-летняя Соловий отметила, что чувствует себя достаточно самобытной и красивой, чтобы "позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия".
Также артистка призналась, что будучи школьницей, где-то с 5 класса, слышала множество объективаций своего тела, непрошенных оценок и советов по поводу длины юбок, яркого макияжа или "провокационного" поведения.
Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)
Но родные красавицы оказывали ей поддержку, понимание, и "принимали все ее эксперименты с внешностью".
Концерт Христины Соловий в Киеве (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)
Впервые артистка получила предложение публикации откровенных фото в 22-летнем возрасте, но тогда испугалась возможных общественных осуждений.
"Выйти из токсичного контроля общества над проявлениями моей сексуальности - это мое личное восстановления независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так безразлично. Я научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и наконец-то карьерой. Мое тело - мое дело", - пишет Христина.
Христина Соловий снялась для Playboy (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)
Подписчики Соловий в сети в большинстве поддерживают решение артистки избавиться от комплексов и сбросить оковы, навязанные стереотипным мышлением некоторых людей, которые считают, что вправе диктовать девушке правила поведения и "контролировать" ее внешность и поступки. Юзеры отмечают красоту и сексуальность звезды, а также интересуются, когда номер появится в продаже.
- Кристина, вы лучшая. А вообще, творческие люди сами сексуальные.
- Только вы вправе решать что делать с собственным телом.
- Бл*ха муха... Никогда не интересовался этим журналом, а тут вдруг захотелось его купить.
- Да все в рамках приличия! Эстетично.
- Люди иногда очень трудно воспринимают, что другие имеют права на собственное тело и на собственное мнение. Вы никому ничем не обязаны, только себе и своему сознанию. Спасибо
- Какая же вы роскошная и очаровательная барышня! Увлекаюсь вашим талантом и красотой!
- Очень вас понимаю. Фото получились очень эстетические! Я до 24 вообще не имела никакого фото в купальнике, только недавно сфоткалась на море, и еще была фотосессия. Так и думаешь, а что же скажут другие, а не прислушиваешься к своим мыслям и чувствам...
- Замечательные фото. Как по мне все очень прилично! Поддерживаю. Кристина молодец!
Ранее сообщалось, что певица Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy.