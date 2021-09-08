Христина Соловий снялась для мужского глянца: "мое тело - мое дело" (фото)

28-летняя Соловий отметила, что чувствует себя достаточно самобытной и красивой, чтобы "позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия".

Также артистка призналась, что будучи школьницей, где-то с 5 класса, слышала множество объективаций своего тела, непрошенных оценок и советов по поводу длины юбок, яркого макияжа или "провокационного" поведения.

Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Но родные красавицы оказывали ей поддержку, понимание, и "принимали все ее эксперименты с внешностью".

Концерт Христины Соловий в Киеве (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Впервые артистка получила предложение публикации откровенных фото в 22-летнем возрасте, но тогда испугалась возможных общественных осуждений.

"Выйти из токсичного контроля общества над проявлениями моей сексуальности - это мое личное восстановления независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так безразлично. Я научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и наконец-то карьерой. Мое тело - мое дело", - пишет Христина.

Христина Соловий снялась для Playboy (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Подписчики Соловий в сети в большинстве поддерживают решение артистки избавиться от комплексов и сбросить оковы, навязанные стереотипным мышлением некоторых людей, которые считают, что вправе диктовать девушке правила поведения и "контролировать" ее внешность и поступки. Юзеры отмечают красоту и сексуальность звезды, а также интересуются, когда номер появится в продаже.