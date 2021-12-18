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Худая и нервная: Полякова в боди показала, что жесткий график сделал с ее фигурой

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Оля Полякова безумно загружена перед новогодними праздниками - концерты, корпоративы, съемки и участие в крупных телепроектах. Артистка показала фигуру в боди и рассказала, что с ней сделал такой жесткий график.

Новое фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Полякова запечатлена в гримерке в боди телесного цвета, которое позволяет рассмотреть ее фигуру - и так весьма стройная певица заметно похудела.

Исполнительница дополнила образ туфлями на шпильке, а также красивой укладкой локонами и макияжем с черными стрелками и малиновой помадой.

Оля Полякова похудела из-за напряженного рабочего графика (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", - поделилась Оля.

Поклонники ж посчитали, что звезда просто в идеальной форме, и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Зато красивая
  • У меня тоже график, но мне срочно нужна такая же талия
  • Вы в идеальной форме
  • Оля! Как всегда на высоте!
  • Охххх, вот зто я понимаю фигурка. Никакого пафоса - чистый кайф
  • Фигура огонь
  • Супер Оленька. прекрасно выглядишь!
  • Талия огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в неё вложено.
  • Боже Оля, яка грація
  • Ох и шикарная просто
  • Ради такой талии можно и понервничать
  • Дуже гарна жінка
  • Идеальная женщина в идеальной форме
  • Хороша чертовка!
  • Казкова жінка!

Напомним, ранее Оля Полякова в супероткровенном платье засветила свои прелести.

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Оля Полякова