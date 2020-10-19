Хватит осуждать мою худобу: Ольга Куриленко резко ответила на критику своей фигуры в облегающем комбинезоне

Ольга Куриленко – одна из самых красивых актрис в мире. Но даже ее, казалось бы, идеальная внешность вызвала недовольство фанатов. Так, 40-летняя звезда "бондианы" опубликовала новое фото, на котором примерила соблазнительный черный комбинезон из латекса. Несмотря на то что выглядела она просто шикарно, продемонстрировав безупречную стройную фигуру, не все пользователи оценили кадр.

Фото, которое вызвало споры в сети (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Многие поспешили прокомментировать кадр, отметив, что Ольга чересчур худая. И в этот раз Куриленко не смогла молчать в ответ. Звезда написала развернутый пост, посвященный бодишеймингу.

"Я постоянно получаю осуждающие комментарии о том, какая я худая. Сейчас я пишу, чтобы раз и навсегда объяснить всем свое отношение к еде и то, насколько неправильным является бодишаминг. Вы бы пристыдили и сказали бы человеку, который выглядит так, будто он тяжелее, чем должен быть, что он толстый? Полагаю, многие из вас не стали бы этого делать, потому что посчитали бы это жестоким.

Тогда почему вы думаете, что нормально говорить кому-то, что он "слишком худой", "похож на палку или скелет", "нужно есть больше", "нужно покормить", "у него слишком маленькая грудь", "Перестаньте морить себя голодом" и т. д. Почему вы думаете, что худой человек не ест?", - возмутилась звезда.

"Все разные. У всех нас разный метаболизм. К вашему сведению, мой метаболизм БЫСТРЫЙ, такой быстрый, я сжигаю все. Я должна есть чаще, а иногда и больше, чем нормальный человек. Я всю жизнь провожу на съемочной площадке, постоянно ем, и коллеги замечают это и комментируют. Я ем не только завтрак, обед и ужин. Я даже ем между приемами пищи, иначе я очень устаю, у меня не хватает энергии для работы, и я легко раздражаюсь.

Ольга призывает фанатов быть лояльнее (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Я люблю еду. Мне это так нравится, что мне становится стыдно во время обеденного перерыва, когда я встаю, чтобы получить вторую порцию. Да, я постоянно слышу: "Как ты можешь столько съесть?", "Ты еще голодна?", "Куда ты все это деваешь?" Ответ: Я СЖИГАЮ. Еда - мое топливо. Я как машина, без топлива не заведусь. Каждый день я ИСПОЛЬЗУЮ свое топливо, поэтому мне постоянно приходится повышать его уровень.

Чтобы набрать вес, мне пришлось бы есть в избытке каждый божий день; тонны белого хлеба, гамбургеры, жареное жирное мясо или что-нибудь из белой муки, мармеладные мишки, плитки шоколада, печенье и т. д.

Но я бы тогда не только набрала вес, но и заработала бы кучу проблем со здоровьем: сердечные болезни, повышенное давление, диабет, болезни желудка и кишечника и т. д. т. п. и, вероятно, я стала бы очень уставшей и вялой. Если вы считаете, что такая еда полезна, вам срочно нужно узнать о здоровом питании. Не поймите меня неправильно: можно есть все это иногда и в умеренных количествах, и это именно то, что я делаю. Всем хорошего дня! #BodyShaming #HealthyEating", – добавила Ольга.

Напомним, ранее Куриленко показала соблазнительную фигуру в купальнике.

Также ранее Ольга Куриленко попала в скандал из-за высказывания о своей национальности.