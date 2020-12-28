Идеальная мама: Николь Кидман трогательно поздравила дочь с 10-летием

Николь Кидман обожает своих детей, а потому никогда не упускает повода упомянуть о них в своем блоге. Повод в этот раз нашелся очень достойный - одна из дочерей популярной актрисы и кантри-исполнителя Кита Урбана отметила свое 10-летие.

Николь Кидман поздравила дочь с 10-летием (фото: instagram.com/nicolekidman)

"С днем рождения, дорогая Фейт Маргарет! Мы любим тебя очень сильно", - написала она под фото с праздничным пирогом. Торт с надписью и десятью свечами выглядит просто, но в то же время невероятно трогательно. Актрису тут же засыпали словами поздравления. Также фанаты не могут поверить в то, что девочке исполняется уже 10, ведь она, кажется, только появилась на свет.

Николь Кидман с младшей дочерью (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, в семье также подрастает еще одна девочка. В июле Сандэй исполнилось 12, и Николь Кидман также поздравляла ее с помощью соцсетей. Примечательно, что актриса старается скрывать их от посторонних глаз. Поэтому фанатам остается только гадать, на кого похожи малышки. При этом одна из них уже четко решила пойти по стопам своих знаменитых родителей, став актрисой.

Стоит отметить, что Николь одинаково любит как детей от второго брака, так и от первого - с Томом Крузом. Правда, 28-летняя Изабелла и 25-летний Коннор живут в Великобритании и не горят желанием общаться со знаменитой мамой. Тем не менее, по словам Кидман, она старается поддерживать отношения с ними и всегда готова прийти им на помощь. Но на ее приглашения они чаще всего отвечают отказом.

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