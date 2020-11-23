ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стройная и стильная: Николь Кидман покорила красотой в новой съемке для глянца

Новина українською → Понедельник 23 ноября 2020 21:14
Стройная и стильная: Николь Кидман покорила красотой в новой съемке для глянца Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Звезда украсила обложку британского Glamour

Николь Кидман украсила очередную глянцевую обложку, она стала героиней нового номера британской версии популярного модного журнала Glamour. На обложке, снятой крупным планом, она показала свою природную красоту. Николь сделали легкий макияж, чтобы акцентировать на неувядающей внешности австралийской знаменитости. 53-летняя актриса выглядит просто роскошно: легкий румянец, безупречный овал лица, ясный взгляд и гладкая кожа…

Стройная и стильная: Николь Кидман покорила красотой в новой съемке для глянцаСтройная и стильная: Николь Кидман покорила красотой в новой съемке для глянца
Новая обложка Николь (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Николь Кидман - звезда цифровой обложки GLAMOUR за ноябрь, она рассказывает о своем опыте одиночества, материнстве, о том, как ее отношения с Китом Урбаном помогают ее психическому здоровью", - пригласили к прочтению интервью на сайте представители журнала.

Стройная и стильная: Николь Кидман покорила красотой в новой съемке для глянцаСтройная и стильная: Николь Кидман покорила красотой в новой съемке для глянца
Звезда покорила сеть красотой (фото: instagram.com/nicolekidman)

В съемке звезда позирует в стильных нарядах. Брючный костюм светло-голубого оттенка отлично подчеркнул стройное тело знаменитости. К нему стилисты подобрали массу золотистых украшений. Еще один образ составило платье кремового оттенка с рукавами-фонариками, а также поясом на талии.

Николь выложила несколько кадров на своей странице в сети Instagram, с первых минут вызвав фурор среди подписчиков. "Прекрасная леди", "Почему ты так идеальна", "Так красива", "Восхитительна", "Превосходная королева", "Вау, ты выглядишь совершенно потрясающе. Какой гламур и класс", "Прекрасна всегда", "Ты оглушающая", - не устают восхищаться они.

Напомним, ранее Николь покорила сеть романтичным посланием своему мужу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Николь Кидман актриса
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции