Идеальная семья: Джиджи Хадид в модном образе отправилась на прогулку с дочерью и любимым

Джиджи Хадид стала мамой осенью прошлого года. Первую информацию о своей дочери, которую назвали Хай, а также о своих домашних родах она рассказала в одном из первых интервью после них.

А теперь модель, кажется, вовсю погрузилась в материнство, сменив подиум на улицы Нью-Йорка, где регулярно гуляет с малышкой. В один из последних дней компанию ей составил возлюбленный и отец ребенка, музыкант Зейн Малик .

Пара отправилась на прогулку в весьма эксцентричных и стильных образах. Джиджи, которая недавно покрасила волосы в рыжий, теперь явно подбирает оттенки под него. Она надела кирпичного цвета пиджак-оверсайз, а также трендовые голубые джинсы с отворотами и молочный топ. Ярко-желтые носки, белые кеды, а также полосатый шарф и крупные солнцезащитные очки завершили лук молодой мамочки.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью (фото: скриншот instagram)

Мужчина Джиджи надел джинсы, черную куртку, черную рубашку и ботинки. Главной изюминкой его образа стала прическа: парень также примерил новое окрашивание волос. Оба не забыли про защитные маски, которые не снимали во время прогулки.

На фото они мило беседуют, а также склоняются над коляской, следя за тем, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. На одном снимке Джиджи нежно поправляет своему возлюбленному маску. Такая идиллия в молодой невероятно порадовала фанатов, которые активно репостят данные снимки.