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Идеально для молодой семьи: принцесса Евгения после родов поселилась в коттедже Меган Маркл

Автор: Lite

Принцесса Евгения, которая недавно впервые стала мамой, уже выписалась из роддома. Молода мама с мужем и ребенком поселились в коттедже, где ранее жили Меган Маркл и принц Гарри.

9-го февраля 30-летняя принцесса Евгения родила своему мужу, 34-летнему Джеку Бруксбэнку, сына. Внучка Елизаветы II поспешила сообщить об этом на своей странице в сети Инстаграм, выложив трогательное фото.

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По сообщениям западных СМИ, мама и ее ребенок чувствуют себя отлично. А потому они недолго пробыли в госпитале Портленд, сразу направившись в свой новый дом. А именно - коттедж Фрогмор-хаус, загородную резиденцию членов королевской сесьми, где после свадьбы жили Меган Маркл и принц Гарри.

Пара рада поселиться в комфортном доме (фото: instagram.com/princesseugenie)

Этот дом - идеальное место для молодой семьи. Всего в нескольких километрах находится Виндзорский замок. А рядом - особняк, где живут родители Евгении, Сара Фергюсон и принц Эндрю. Так что бабушка и дедушка явно будут навещать внука и помогать молодой маме.

В этом особняке все обустроено для комфортного проживания с ребенком. В доме есть 10 спален, несколько детских комнат, тренажерный зал, на территории есть огромный сад, а также озеро.

К слову, дом по-прежнему считается резиденцией герцогов Сассекских в Великобритании. Но они рады распахнуть свои двери для молодой семьи. Ранее ходили слухи, что пара уже давно обосновалась в коттедже, но позже стало известно, что Евгения с мужем вернулись в Кенсингтонский дворец.

Ранее мы писали, что сын принцессы Евгении не получит никакого титула. Но сама молодая мама несказанно рада этому.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гаррипринцесса Евгения
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