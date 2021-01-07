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Идеальное тело: 51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном бикини соблазняет формами

Новина українською → США, Четверг 07 января 2021 20:20
Идеальное тело: 51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном бикини соблазняет формами Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес показала новое фото с пляжа, которое просто свело поклонников с ума. Певица надела крошечное бикини бордового оттенка, которое выгодно подчеркнуло золотистый загар тела знойной звезды. Она позирует, повернувшись к камере полубоком, а потом ее выдающиеся формы и осиная талия выставлены в самом выгодном свете.

Идеальное тело: 51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном бикини соблазняет формами
Лопес не устает покорять сеть (фото: instagram.com/jlo)

Пляжный образ Дженнифер разбавила стильными деталями: шляпка от Dior самой модной формы, очки в пол-лица того же бренда, а также крупные серьги-кольца. Звезда стоит на фоне голубого неба, соблазнительно оттягивая трусики на бедрах. Выгляди Лопес как всегда сногсшибательно.

"Пляжный бум!", - написала она под жизнерадостным и светлым снимком. А поклонники не стали молчать о всех достоинсвах ее фигуры. "Ты невероятная", "Бомба", "Идеал", "Вау", "Реальная королева", "Самое идеальное тело во всем мире", - восторгаются они.

Ранее певица также показала пару роликов с океанского побережья, где примерила бикини других оттенков. Выглядит 51-летняя звезда по-настоящему счастливой и просто светится. По всей видимости, супруге Алекса Родригеса давно не хватало солнца, тепла и воды.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес покорила сеть своей молодостью в видео без макияжа.

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