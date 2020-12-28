Нотка гламура: Дженнифер Лопес показала, как носить самый модный головной убор этой зимы

Дженнифер Лопес показала новый стильный образ, который состоял сплошь из трендовых вещей. И хотя он был подобран для путешествий, а потому был максимально комфортным, без гламурной нотки не обошлось. Получилось стильно и эффектно!

Певица надела уютный трикотажный костюм: светло-бежевого оттенка худи и спортивные брюки, которые дополнила курткой такого же цвета. На ноги она обула коричневые ботинки на низком ходу, в руки взяла объемную сумку, куда без труда поместились все нужные в дороге вещи. Но главной изюминкой продуманного до мелочей лука стала шляпка от Dior классической для бренда формы. Стоит отметить, что подобные головные уборы сейчас на пике популярности. Шляпки-"панамки" можно без труда найти у всех марок, и они в этом сезоне просто мастхэв для всех, кто хочет выглядеть стильно.

Новый образ певицы получился стильным и гламурным (фото: instagram.com/jlo)

Из аксессуаров Дженнифер подобрала крупные серьги-кольца также трендовой формы, а еще обручальное кольцо с драгоценным камнем. Макияж она сделала с блестящими нотками. Все, как и подобает королеве сцены.

51-летняя певица сделала несколько фото на трапе частного самолета перед вылетом, в который раз покорив сеть своим роскошным видом. Поклонники не могли сдержать слов восторга, засыпав любимую артистку многочисленными комплиментами.

Ранее мы писали, что папарацци застали звезду врасплох, а потому фанаты могли оценить внешний вид красавицы без фотошопа.