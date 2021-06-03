Идеальное тело к отпуску: актриса Анна Гресь раскрыла секреты своих тренировок

Спорт - сила, кажется, об этом знает каждый. Но часто мы ленимся, устали, нам не хватает времени или просто нам не нравится тягать железо. Тем не менее, здоровье зависит от нашей активности, так что убежать от спорта совсем не получится.

Чтобы найти подход к спорту, можно превратить его в развлечение или соревнование.

Что за челленджь такой?

Челлендж #МояСотка появился в прошлом году. Его придумал актер студии "Мамахохотала" Женя Янович, в котором за год собирался посетить 100 тренировок. Это было вначале 2020 года, когда еще никто не подозревал, что мы будем сидеть дома. Тогда ни Женя, ни я #МоюСотку не закончили.

Конечно, можно заниматься дома, но в зале, с тренером, намного проще тренироваться. Я в этом году, хоть и с вынужденными паузами, свое участие в челлендже решила продолжить. По сути, 100 тренировок за год - это не так уж сложно, это раз в три дня ходить. Я с мая обнулила свой подсчет в челлендже и начала его заново.

Я делаю любую тренировку - главное, какая это физическая активность. В свой результат я засчитываю все тренировки от 30 минут.

В спорте главное - регулярность (фото: НЛО TV)

У меня есть еще один челлендж: #100днейдляпопы. Я приседаю 100 раз и выставляю видео с таким хештегом. Вот тут меня уже больше людей поддерживают, особенно молодые мамочки. Можно приседать не каждый день, а как получается, но до конца года желательно сделать 100 тренировок. Лучше хоть так, чем никак. Это моя философия касательно тренировок. Даже если у тебя есть возможность поплавать всего 15 минут, лучше так, чем совсем отказаться от занятия.

В спорте важна дисциплина

Я серьезно взялась за тренировки, и пока мне это нравится. Я хожу на занятия три раза в неделю. И у меня минимум по две-три тренировки за раз. Так как я иду на тайский бокс и на пилатес, или в бассейн. Еще хочу опять ходить на танцы. Также я в прошлом году начала заниматься вейкбордингом, чуть-чуть потеплеет -и продолжу.

Приседайте и богатейте (фото: НЛО TV)

Питание - крайне важно, но иногда можно и сладкое

Я стараюсь правильно питаться, но у меня нет строгих ограничений. У меня хорошее тело, я его люблю, оно меня тоже: откликается на тренировки и не толстеет. Спасибо ему за это! Если мне захочется сладенького - я куплю себе сладенького, и съем его без угрызений совести. Потому что если съесть даже одну конфетку и потом себя винить за это, то 100% лишние килограммы приклеятся из-за негативного настроя.

Это тело! Ким Кардашьян блеснула роскошными ягодицами в откровенном бикини

Лайфхаки для вдохновения

У Артемия Лебедева есть замечательная фраза по этому поводу «"Как перестать лениться? Да никак, оставайтесь в ж…". Вот это, в принципе, помогает. Есть еще классный метод: 54321. Когда ты подумал, что тебе надо сделать какое-то действие, проговариваешь обратный отсчет и сразу начинаешь его делать, помогает с дисциплиной.

В здоровом теле- здоровый дух, понимание этого дает большой заряд бодрости. Рекламировать спорт вообще нет смысла. Все и так знают, что это очень полезно. Нужно понять, что от этого зависит здоровье, твоя жизнедеятельность и количество прожитых лет. Спорт - это круто, надо просто начать заниматься, потом тренировки легче пойдут.

Лучше всего - превратить спорт в стиль жизни (фото: НЛО TV)

Как превратить спорт в стиль жизни