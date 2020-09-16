"Идеальные формы только у скульптур": травести-дива Монро полностью обнажилась

Украинская травести-дива и телеведущая Монро часто делится в сети яркими кадрами из повседневной жизни или же эффектных съемок. Недавно ради социального проекта звезда и вовсе позировала полностью обнаженной!

Пикантным черно-белым фото Монро поделилась на своей странице в Instagram.

Она позировала на белом фоне, сидя на стуле и эффектно вытянув одну ногу. На эпатажной артистке - одни лишь туфли на шпильке, однако она прикрыла пикантные места длинной черной тканью.

42-летняя дива закрыла глаза и чувственно приоткрыла губы. Отметим, что знаменитость присоединилась к проекту "Антиейджизм. Возраст не имеет значения".

Травести-дива Монро снялась полностью обнаженной (фото: instagram.com/monritta)

"Я очень рада принять участие в фотопроекте #антиэйджизм от фотографа @trisha_morning , который демонстрирует красоту и эстетику тела, независимо от форм и возраста. К сожалению Современное общество все еще живет в суровых рамках и стереотипах касаемо восприятия обнаженного тела, особенно если тебе уже чуть за 30-ть, сексуальности и простого желания быть собой. Полноценная жизнь не заканчивается, когда ты видишь в зеркале целюлит, складочки или морщины. Это наглядные, нормальные и естественные признаки того, что ты проживаешь свою жизнь, со всеми радостями, горестями, победами и поражениями. Идеальные формы только у скульптур, но они в музеях, а в жизни все по-настоящему. Так давайте принимать это настоящее и любоваться!" - прокомментировала кадр Монро.

Подписчики остались в восторге от фото и засыпали травести-диву похвальными комментариями.

Очень очень секси

Поддерживаю эту идею,чудесное фото,полное нежного эротизма, грациозности, возвышенности.Глаз не нарадуется!

Неперевершено. Нереально чуттєвий кадр

Обалдеть! Офигительно красиво и стильно. С таким вкусом сделано. Монро....просто нет слов....

Ноги это что то, просто потрясающее фото

Как женственно! Красота! Всем бы женщинам такую чувственность и глубину

Красивое фото , сделано со вкусом, ничего лишнего

Очень красиво и стильно

Шикарная фигура! Просто красотка!!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца.

Также сообщалось, что травести-дива Монро назвала Тину Кароль "самой неискренней" украинской певицей.