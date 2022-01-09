Игривая Каменских поигралась с завязками купальника на жарком фото

После празднования Нового года Настя Каменских решила погреться в теплых краях - вместе с любимым мужем Потапом и лучшей подругой Анной певица улетела в обожаемую Мексику.
Конечно же, артистка не упустила случая сделать горячие фото в купальнике, которые выложила в своем Instagram.
34-летняя звезда сделала несколько снимков на балконе их номера, позируя в голубом купальнике с принтом "тай-дай" и длинными рукавами. Волосы Насти распущены, а на лице нет ни капли макияжа.
На одном из фото она игриво шалит с завязками лифа, провокационно глядя в объектив и демонстрируя покатые бедра и подтянутый живот.
Настя Каменских показала фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)
"В моей ествественной среде обитания", - подписала кадры Каменских на английском языке.
Фолловеры не прошли мимо и оставили свои комментарии под пикантными фото Насти.
Напомним, ранее Настя Каменских показала, как собиралась в отпуск, и похвасталась своей гардеробной.