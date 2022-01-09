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Игривая Каменских поигралась с завязками купальника на жарком фото

Автор: Styler

После празднования Нового года Настя Каменских решила погреться в теплых краях - вместе с любимым мужем Потапом и лучшей подругой Анной певица улетела в обожаемую Мексику.

Конечно же, артистка не упустила случая сделать горячие фото в купальнике, которые выложила в своем Instagram.

34-летняя звезда сделала несколько снимков на балконе их номера, позируя в голубом купальнике с принтом "тай-дай" и длинными рукавами. Волосы Насти распущены, а на лице нет ни капли макияжа.

На одном из фото она игриво шалит с завязками лифа, провокационно глядя в объектив и демонстрируя покатые бедра и подтянутый живот.

Настя Каменских показала фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

"В моей ествественной среде обитания", - подписала кадры Каменских на английском языке.

Фолловеры не прошли мимо и оставили свои комментарии под пикантными фото Насти.

  • Шикарная
  • Настя красотка
  • Моя любовь. Моя нежность. Моя страсть
  • Кайфовая
  • Чика бамбони тропиканочка NK
  • Прекрасная
  • Просто нет слов
  • Красивая фигура
  • Классно выглядишь
  • Тётке в этом году 35, а она всё в трусах фоткается

Напомним, ранее Настя Каменских показала, как собиралась в отпуск, и похвасталась своей гардеробной.

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Настя Каменских