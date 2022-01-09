Игривая Каменских поигралась с завязками купальника на жарком фото

34-летняя звезда сделала несколько снимков на балконе их номера, позируя в голубом купальнике с принтом "тай-дай" и длинными рукавами. Волосы Насти распущены, а на лице нет ни капли макияжа.

На одном из фото она игриво шалит с завязками лифа, провокационно глядя в объектив и демонстрируя покатые бедра и подтянутый живот.

Настя Каменских показала фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

"В моей ествественной среде обитания", - подписала кадры Каменских на английском языке.

Фолловеры не прошли мимо и оставили свои комментарии под пикантными фото Насти.