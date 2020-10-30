Игривое настроение: Наталья Могилевская в платье с откровенным декольте готовится к Хэллоуину

Певица обожает перевоплощаться

Наталья Могилевская обожает сменять образы и перевоплощаться и на сцене, и в жизни. Так недавно звезда показала, что не боится экспериментов с внешностью, перекрасившись в яркую блондинку. Наталья щедро делится с поклонниками солнечными снимками, часто - пикантными.

Вот и не этот раз Наталья опубликовала в Instagram фото в стильном платье-халате с откровенным декольте, которое прикрывает россыпь украшений, золотые кулоны отлично сочетаются с новым цветом волос. Наталья находится в приподнятом настроении и радостно улыбается в камеру.

Наталья Могилевская в игривом настроении (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"А вы готовитесь к Хеллоуину? Обожаю примерять образы. Особенно - характерные... Настроение у меня сегодня игривое. Предвкушаю, что выходные будут яркие и насыщенные", - написала Наталья под горячими снимками.

"Красотка, как всегда", "Великолепная", "Роскошная, как всегда", "Мы тебя любим", "Наташа, какая вы красивая", "Шикарные ноги, Наталья", "О Наталья, какое красивое фото!", - засыпали комплиментами звезду фолловеры, в большинстве ответив, что праздновать не собираются.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассекретила, с кем провела отпуск: сделали кассу отелю.