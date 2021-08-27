Икона стиля с детства: Виктория Бекхэм показала, как одевалась в 13 лет
Виктория Бекхэм всегда обожала собак. И это подтверждает ее новый пост в сети Instagram.
Специально для своих фанатов британская икона стиля нашла снимок, на котором позирует в юном возрасте со своим любимцем. Очень мило!
"Немного ретро-моментов в честь #InternationalDogDay! В 13 лет с собакой Бэмби в шикарных banana clips (они вернулись, верно? Я всегда была законодательницей моды). А затем на выставке собак Goffs Oak, я была на пути в Крафтс, прежде чем Spice Girl появились на моем пути", - написала Виктория.
Виктория Бекхэм в 13 лет (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Выглядит Виктория мило и стильно. На первом фото она одета в бледно-розовый топ с ажурными вырезами по бокам. Образ девочки дополнили белые часы и несколько заколок, которые как раз вернулись в моду. Второй снимок демонстрирует Викторию в не менее модных сейчас шортах с отворотами, которые она дополнила топом, трендовыми нынче бусами и браслетами.
"Слишком мило!", "Виктория, я вас обожаю", "Это так очаровательно", - восхищаются фанаты.
К слову, 10-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэм растет такой же модницей, как и мама. Девочка любит одеваться в роскошные платья из маминой коллекции. А вот в обычной жизни Харпер Севен предпочитает обычные вещи для детей ее возраста. Трикотажные топы, худи, джинсы, шорты и кроссовки - основа ее гардероба на каждый день.