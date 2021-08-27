Икона стиля с детства: Виктория Бекхэм показала, как одевалась в 13 лет

"Немного ретро-моментов в честь #InternationalDogDay! В 13 лет с собакой Бэмби в шикарных banana clips (они вернулись, верно? Я всегда была законодательницей моды). А затем на выставке собак Goffs Oak, я была на пути в Крафтс, прежде чем Spice Girl появились на моем пути", - написала Виктория.

Виктория Бекхэм в 13 лет (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Выглядит Виктория мило и стильно. На первом фото она одета в бледно-розовый топ с ажурными вырезами по бокам. Образ девочки дополнили белые часы и несколько заколок, которые как раз вернулись в моду. Второй снимок демонстрирует Викторию в не менее модных сейчас шортах с отворотами, которые она дополнила топом, трендовыми нынче бусами и браслетами.

"Слишком мило!", "Виктория, я вас обожаю", "Это так очаровательно", - восхищаются фанаты.