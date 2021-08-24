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Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 10:01
Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить Какой макияж в тренде, судя по сосцсетям? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Instagram - визуальная соцсеть, и если хочется, чтобы твои фото попадали в рекомендации, они должны быть яркими и отражать тренды.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала 5 трендов, которыми можно вдохновиться - и, при желании, повторить их для своих фото.

Не забываем, что тренды - это не рекомендация к действию. Вы всегда можете следовать своим представлениям о прекрасном.

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторитьМакияж в шоколадный тонах - в трендах (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ-5 самых актуальных трендов Инстаграма

  1. Макияж в нежно-шоколадной гамме - очень вкусно, сдержанно и аккуратно.

  2. Техника "крылья", нанесенные лайнером или тенями, - единственный акцент на лице!

  3. Цветные стрелки на нижнем веке - интересная альтернатива классическим стрелкам
  4. Лавандовые тени - выбирайте более насыщенный и глубокий оттенок, чтобы не создавать эффект больного / нездорового человека.
  5. Ногти в форме "стилет" - один из самых спорных, но вместе с тем, самый массовый тренд Инстаграма. Здесь работает правило "чем длиннее и острее ногтевая пластина, тем круче".

Не мойте до скрипа: бьюти-эксперт рассказала, как привести в порядок жирные волосы

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Ногти в тренде - самые разнообразные, хоть короткие, хоть длинные (фото: instagram.com/hoskelsa)

5 трендов Инстаграма, которые легко повторить: примеры луков

  • Лавандовые тени

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Стрелки-крылья

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

  • Цветные стрелки

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

  • Пастельно-шоколадная гамма макияжа

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

  • Ногти в форме стилет

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Тренды макияжа в соцсетях (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист рассказала о трикотажном тотал-луке на осень, срочно повторить.

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