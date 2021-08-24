Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить
Instagram - визуальная соцсеть, и если хочется, чтобы твои фото попадали в рекомендации, они должны быть яркими и отражать тренды.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала 5 трендов, которыми можно вдохновиться - и, при желании, повторить их для своих фото.
Не забываем, что тренды - это не рекомендация к действию. Вы всегда можете следовать своим представлениям о прекрасном.
Макияж в шоколадный тонах - в трендах (фото: instagram.com/hoskelsa)
Топ-5 самых актуальных трендов Инстаграма
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Макияж в нежно-шоколадной гамме - очень вкусно, сдержанно и аккуратно.
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Техника "крылья", нанесенные лайнером или тенями, - единственный акцент на лице!
- Цветные стрелки на нижнем веке - интересная альтернатива классическим стрелкам
- Лавандовые тени - выбирайте более насыщенный и глубокий оттенок, чтобы не создавать эффект больного / нездорового человека.
- Ногти в форме "стилет" - один из самых спорных, но вместе с тем, самый массовый тренд Инстаграма. Здесь работает правило "чем длиннее и острее ногтевая пластина, тем круче".
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Ногти в тренде - самые разнообразные, хоть короткие, хоть длинные (фото: instagram.com/hoskelsa)
5 трендов Инстаграма, которые легко повторить: примеры луков
- Лавандовые тени
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Стрелки-крылья
- Цветные стрелки
- Пастельно-шоколадная гамма макияжа
Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021
- Ногти в форме стилет
Тренды макияжа в соцсетях (фото: instagram.com/faila_spb)
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