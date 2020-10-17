Илона Гвоздева назвала своих фаворитов на Танцах со звездами 2020: никаких претензий

Илона Гвоздева недавно стала мамой - 11 октября она родила сына Доминика. Хореограф на днях уже вернулась домой, где братика с нетерпением ждала ее старшая дочь Валерия и муж участницы "Танцев со звездами", Иван. Так, Илона привыкла радовать подписчиков в Instagram своими видеообзорами на выступления звездных пар после эфира самого танцевального шоу страны, но по объективным причинам перенесла запись обсуждения на конец недели. Так, хореограф поделилась своим мнением касательно фаворитов шоу и рассекретила, кого считает самой слабой парой после седьмого прямого эфира "Танцев со звездами 2020".

По словам Гвоздевой, ее глубокую симпатию заслужили две технически сильные пары: Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Илона отметила, что вокалистка The Hardkiss с партнером давно получили ее расположение.

"Ни для кого не секрет, что они мои фавориты. И их самба в очередной раз убеждает меня, что я права. У Юлии был очень пластичный верх, динамичная самба, красивые синхроны. Моя оценка 40 баллов, судьи поставили 38", - подытожила Илона.

Также она выделила зрелищный нормер Санты и Макса. "Круто, вау, спасибо! Никаких претензий. Мне понравилось все!" - коротко и емко прокомментировала Илона.

А вот Ольга Фреймут и Илья Падзина своим ча-ча-ча Гвоздеву совсем не впечатлили.

"Это был самый слабый танец эфира. Оля была неуверенна ни в себе, ни движения, ни в шагах. Пока Илья вокруг ее крутится – она танцует, как только теряется с поля зрения и теряется контакт – это полная дисгармония. Пока это слабенько. Возможно, для тебя, Оля, это сто процентов, но по сравнению с другими участниками – это слабо", - поделилась своим мнением Гвоздева.

Страстный танец двух конкуренток – Санты Димопулос и Надежды Мейхер Илона оценивать не взялась.

"Пасадобль двух "кошек" я решила не обсуждать в эфире, так как это не относится, на мой взгляд, к моменту соревнования в шоу. Их танец - это просто шоу, но зато эти две участницы уже имеют опыт исполнения нескольких танцев за эфир", - отметила хореограф.

Илона проанализировала все танцевальные номера седьмого эфира

Напомним, что ранее Санта Димопулос прокомментировала свой жаркий номер на "Танцах со звездами 2020".