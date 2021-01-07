Илона Гвоздева очаровала семейным Рождеством трех поколений: глаза радуются

Илона Гвоздева встречает праздники дома в тесном семейном кругу. Накануне новогодне-рождественских праздников хореограф делилась с поклонниками подсказками, что подарить любимым по особому поводу, а также рассказала, как быстро восстановить форму после череды вкусных выходных. Перед Рождеством она решила поделиться семейными трогательными кадрами с дорогими людьми – мамой, дочкой Рией, маленьким сыном Домиником и мужем Иваном.

Илона опубликовала в Instagram душевные кадры и показала, как готовилась к Сочельнику с самыми родными. По такому прекрасному поводу она решила рассказать поклонникам о семейных традициях родом из детства. По словам Гвоздевой, Рождество она ждала больше, чем Новый год.

"Накануне Святвечера можно колядовать, петь песни, заходить ко всем в гости и собирать конфетки и денюжки. Сегодня эту традицию в нашей семье уже так не соблюдают, да и не походишь особо по Киеву с колядками", - посетовала Илона.

Илона отмечает праздники в кругу самых близких и родных (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вместе с тем, она заверила, что традиционные блюда для Святвечера никто не отменял. Так, на столе у обязательно присутствовали кутя, узвар, блинчики, холодец, соленья, салаты и другие вкусные яства. К слову, рецептом кути победительница "Танцев со звездами 2018" в канун Рождества поделилась с поклонниками.

"Красавицы. С праздником вас, мои дорогие. Смотрю на вашу семью, и глаза радуются. Вы такие красивые", - поздравила под фотосетом Илону Марина Узелкова. Поклонники хореографа также оценили полные тепла и душевности кадры трех поколений семьи хореографа.

"Как мило", "Очень красиво", "Фото чудесные!", "Красавицы!" - писали растроганные юзеры.