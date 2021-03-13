Илона Гвоздева показала фигуру в купальнике и рассказала об отдыхе с малышом

Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева впервые после рождения второго ребенка отправилась на отдых за границу. Отпуск в Египте получился семейным, ведь артистка взяла с собой мужа, старшую дочь Валерию, 5-месячного сына Доминика и одну из бабушек.

Звезда "Танцев со звездами" поделилась в своем Instagram яркими фото из Шарм-эль-Шейха. Впервые после родов она показала свою фигуру в купальнике, а также рассказала, как малыш перенес перелет и акклиматизацию.

Илона с родными остановились в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Красного моря. При этом на курорте звезда не только наслаждается отдыхом, релаксом в бассейне и семейными прогулками, но и активно занимается спортом, возвращая форму после родов. И это ей вполне удается, что можно увидеть на ярком снимке, на котором Гвоздева позирует в купальнике.

Хореограф запечатлена сидящей на качели на фоне моря. На ней голубой раздельный купальник и кепка, а фигура знаменитости уже выглядит весьма подтянутой.

"Пока в Киеве зима, хочу поделиться с вами своим летом..." - подписала кадр Илона.

Также она опубликовала очаровательное фото маленького Доминика, который сидит в коляске и довольно улыбается. Гвоздева отметила, что хотела отметить 5-й месяц жизни сына в другой стране. Малышу исполнилось пять месяцев 11 марта.

Звезда рассказала, как ребенок перенес перелет и адаптацию к новому климату. По словам довольной мамы, им повезло, ведь Доминик почти все время спал.

"Первое путешествие за границу. Адаптация, плюсы и минусы.

Плюсы:

- прохождение таможенного контроля и всю суматоху в аэропорту он спал

- перелет практически тоже весь спал, изредка просыпаясь

- посадку и приземление перенес как настоящий мужчина без слез и истерик

- от аэропорта до отеля был индивидуальный трансфер, что обеспечило больший комфорт и уменьшил стресс прибытия

- очень полюбил водные процедуры

- свежий воздух положительно отразился на ночном сне, просыпается всего 2 раза", - поделилась Илона.

Илона Гвоздева поделилась яркими фото с семейного отдыха в Египте (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Впрочем, не обошлось и без некоторых минусов.



"Минусы:

- первый день по прилету был насыщен настолько, что ребенок не справлялся с эмоциями и много плакал

- первое время пугала новая картинка перед глазами и наличие людей ( особенно в столовой)

- прогулки с коляской нам пока не очень интересны, долго не любим находиться в ней и поэтому большую часть времени проводим на руках", - рассказала звезда.



"Пока не ясно, как пройдет перелет обратно, но в целом можно сказать боевое крещение пройдено и мы счастливы", - подытожила танцовщица.

В комментариях пользователи сети желают семейству отличного отдыха, восхищаются фигурой мамы двоих детей и умиляются снимку с маленьким Домиником.