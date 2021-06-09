Илона Гвоздева показала тело в бикини и резко ответила на критику своей фигуры

Похоже, турецкий курорт Бодрум - популярное место у украинских селебритис. Там отдыхают Осадчая и Горбунов , "Ходостяк" Михаил Заливако с Анной Богдан и другие знаменитости. Присоединилась к ним и звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева.

В своем Instagram танцовщица и мама двоих детей поделилась горячим фото в бикини, а также эмоционально ответила тем, кто недоволен ее фигурой и размером груди.

Ранее Илона призналась, что поехала на море без семьи - ведь мамам тоже надо отдыхать.

Девушка выложила снимок, на котором соблазнительно выгнулась на яхте, позируя в коричневом бикини и демонстрируя роскошную фигуру.

Илона Гвоздева отреагировала на критику своей фигуры в сети (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Однако так считают не все подписчики Гвоздевой - она получает немало критики, особенно что касается размера груди.

"Где сиськи? Какой кайф, когда нет сисек? Одна арматура... Где сиськи,ужас! Родила, а сиськи больше не стали! Сиськи забыла в отеле! Именно такие комментарии получила в недавнем видео с Тик-Ток... на своей странице", - поделилась хореограф.

Илона решила ответить всем хейтерам и заявила, что вполне довольна своей фигурой и размером бюста.

"Да, у меня небольшая грудь, заметьте именно грудь, а не сиськи, во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле, в-третьих я Мама двоих прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализованная и удовлетворённая женщина. Я не стремлюсь быть очередной инстабарби и быть в рамках какого-то формата.

Для меня важно, что:

1. У меня после двоих детей о*еренное тело

2. В свои 32 выгляжу на 25

3. Знаю, как сделать мужа счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль

4. Живу в кайф, люблю своё тело, горжусь собой

5. Всем, кому не нравлюсь, ответ прост - идите нах*р, главное, что нравлюсь я себе", - эмоционально и резко высказалась звезда.

Илона добавила, что ее огорчают не столько сами комментарии, сколько то, что их пишут другие женщины.

"Читая подобные высказывания в свой адрес, чтоб вы понимали, они меня не цепляют, но... расстраивает и безумно угнетает другое. Все эти комментарии пишут женщины и девушки, которые когда-то будут матерями, у которых когда-то будут или есть дети и так далее. Страшно то, что в нашей стране так много завистливых, угнетенных и озлобленных женщин, которые не имеют даже самого минимального воспитания и жаль, что их родители не смогли им привить такие правильные привычки и развить в них качества, которые бы характеризовали их как полноценных, взрослых, адекватных, уверенных и реализованных по жизни людей, а главное счастливых", - призналась артистка.

Илона Гвоздева заявила, что довольна своим телом и ее не трогают высказывания невоспитанных людей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Она наслаждается жизнью и не обращает внимания на глупые высказывания в свой адрес.

"На вопрос: "Где ваши сиськи?" хочется спросить: "Где ваши мозги?" И пока вы будете искать мои сиськи,я пошла купаться в море,плавать на яхте, отдыхать и наслаждаться жизнью", - подытожила Гвоздева.