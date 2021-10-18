Илона Гвоздева вдруг похвалила MELOVINа и резко ответила на критику в сети: может "нагибать" только муж

После 7-го выпуска популярного шоу "Танцы со звездами" его покинуло сразу две пары. В эфире неожиданно появилась бывшая участница и победительница проекта Илона Гвоздева - она поднялась на балкон и прокомментировала выступление MELOVINа. Отметим, что ранее танцовщица весьма критично и резко высказывалась об артисте и его партнерше Лизе Русиной.

На этот раз номер певца Илоне понравился, что тут же вызвало подозрения, что ее заставили похвалить его. На что та весьма резко отреагировала на своей странице в Instagram.

В 7-м эфире MELOVIN и Лиза Русина исполнили румбу под живое исполнение Артема Пивоварова "Собирай меня". Гвоздева с балкона назвала румбу артиста потрясающей.

"Я увидела очень классную работу бедер, была крутая кукарача, ты очень круто открывал руки и, действительно, твоя партнерша чувствовала себя в руках действительно крутого партнера. Спасибо тебе", - заявила она.

На следующий день Илона уже традиционно опубликовала свой комментарий о седьмом выпуске. При этом она гневно отмела обвинения в каком-либо давлении и влиянии на ее слова и оценки в шоу.

"Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши: "мол, похвалила его, потому что руководство "1+1" её нагнуло"! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так, как этого заслуживают участники, относительно эфира и выступления", - резко ответила танцовщица.

Илона Гвоздева прокомментировала седьмой эфир "Танцев со звездами" и румбу Меловина (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

В целом эфир она оценила положительно и даже назвала его горячим.

"Эфир был горячим в прямом смысле слова, пылал, дым парил по паркету, авто стояло на сцене, звезды падали из-под купола, туалетная бумага летала по сцене, Кузьма Скрябин был с нами, много было замечательных легендарных артистов на сцене, которые усилили этот эфир своими песнями. Танцы были разные, больше о них и парах в обзорах. Были пары, которые приятно удивили и пары, которые неожиданно разочаровали. Но в целом эффект WOW был от атмосферы и синтеза вокалистов, танцоров, историй и танцев. Возвращение "старой гвардии" в лице Александра Прохорова подчеркнуло профессионализм и результат мы видели на сцене. Итоги этого эфира в принципе на 50% совпали с моими внутренними убеждениями. Но видно, что все ребята слегка подустали, это читается по количеству травмированных участников. Берегите себя и ждём следующий эфир. Всем удачи", - поделилась своими впечатлениями Гвоздева.