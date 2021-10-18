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Илона Гвоздева вдруг похвалила MELOVINа и резко ответила на критику в сети: может "нагибать" только муж

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 11:36
Илона Гвоздева вдруг похвалила MELOVINа и резко ответила на критику в сети: может "нагибать" только муж Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Марина Настевич

После 7-го выпуска популярного шоу "Танцы со звездами" его покинуло сразу две пары. В эфире неожиданно появилась бывшая участница и победительница проекта Илона Гвоздева - она поднялась на балкон и прокомментировала выступление MELOVINа. Отметим, что ранее танцовщица весьма критично и резко высказывалась об артисте и его партнерше Лизе Русиной.

На этот раз номер певца Илоне понравился, что тут же вызвало подозрения, что ее заставили похвалить его. На что та весьма резко отреагировала на своей странице в Instagram.

В 7-м эфире MELOVIN и Лиза Русина исполнили румбу под живое исполнение Артема Пивоварова "Собирай меня". Гвоздева с балкона назвала румбу артиста потрясающей.

"Я увидела очень классную работу бедер, была крутая кукарача, ты очень круто открывал руки и, действительно, твоя партнерша чувствовала себя в руках действительно крутого партнера. Спасибо тебе", - заявила она.

На следующий день Илона уже традиционно опубликовала свой комментарий о седьмом выпуске. При этом она гневно отмела обвинения в каком-либо давлении и влиянии на ее слова и оценки в шоу.

"Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши: "мол, похвалила его, потому что руководство "1+1" её нагнуло"! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так, как этого заслуживают участники, относительно эфира и выступления", - резко ответила танцовщица.

Илона Гвоздева вдруг похвалила MELOVINа и резко ответила на критику в сети: может &quot;нагибать&quot; только муж

Илона Гвоздева прокомментировала седьмой эфир "Танцев со звездами" и румбу Меловина (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

В целом эфир она оценила положительно и даже назвала его горячим.

"Эфир был горячим в прямом смысле слова, пылал, дым парил по паркету, авто стояло на сцене, звезды падали из-под купола, туалетная бумага летала по сцене, Кузьма Скрябин был с нами, много было замечательных легендарных артистов на сцене, которые усилили этот эфир своими песнями. Танцы были разные, больше о них и парах в обзорах. Были пары, которые приятно удивили и пары, которые неожиданно разочаровали. Но в целом эффект WOW был от атмосферы и синтеза вокалистов, танцоров, историй и танцев. Возвращение "старой гвардии" в лице Александра Прохорова подчеркнуло профессионализм и результат мы видели на сцене. Итоги этого эфира в принципе на 50% совпали с моими внутренними убеждениями. Но видно, что все ребята слегка подустали, это читается по количеству травмированных участников. Берегите себя и ждём следующий эфир. Всем удачи", - поделилась своими впечатлениями Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева говорила, что партнерше MELOVIN не хватает профессионализма. По ее словам, на паркете Русина хуже танцевала, чем артист, хотя является профессионалом. На что певец и его партнерша тоже молчать не стали.

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