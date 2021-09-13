Именинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и Ефросининой

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая весело отпраздновала свой день рождения - 12 сентября ей исполнилось 38 лет. По такому случаю звезда устроила шумный девичник, на который пригласила только близких подруг - среди звездных гостей были Маша Ефросинина, Настя Каменских, Даша Астафьева, Соня Плакидюк, Анна Андрейчук и другие.
Фото и видео с праздника теледива поделилась в разделе сторис своего Instagram.
Для подруг Катя организовала фуршет на роскошной белоснежной яхте, которая плавала по Днепру.
После веселой водной экскурсии компания причалила на остров, где их уже ждал пикник. Прямо на песке накрыли щедрый стол, а вместо стульев для гостей обустроили удобные места с подушками.
Она выложила пару кадров на своей странице и поблагодарила всех за поздравления.
"Дякую всім за привітання, стільки приємних слів мені прислали та сказали особисто, що просто не маю права не виконати все! Дякую", - написала ведущая.
Катя Осадчая на свое 38-летие устроила прогулку на яхте и пикник с подругами (фото: instagram.com/kosadcha)
Атмосферным снимком с пикника поделилась и Настя Каменских.
"Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это", - отметила певица.
Смотрите видео, как Катя Осадчая отпраздновала свой 38-й день рождения
Напомним, ранее стало известно, почему Горбунов и Осадчая назвали меньшего сына Данилом.