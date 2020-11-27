Я не имею отношения! Оля Полякова оправдалась за скандальный концерт в Харькове

Украинская певица Оля Полякова продолжает отстаивать права артистов на выступления и говорит, что музыкантам не за что жить. С таким заявлением она выступила в программе "Право на владу" на канале "1+1". Также "суперблондинка" прокомментировала свое скандальное выступление во время карантина в Харькове.

Ведущая программы Наталья Мосейчук задала вопрос певице, как быть с концертами, которые во время пандемии проводила артистка.

Полякова заявила, что ничего не нарушала, все зрители сидели в масках, а заполненность зала – 50%. Звезда сообщила, что у нее есть все доказательства того, что концерт не нарушал карантинные ограничения. Потом на экране продемонстрировали, как проходил концерт исполнительницы. Судя по всему, о дистанции никто не слышал.

"Что вы показываете? Это какой-то день города. Я не имела отношения к этому концерту. Это уличный концерт!" – отреагировала певица.

По ее словам, за соблюдение карантинных правил отвечали организаторы выступления. Она участвовала в этом концерте по их приглашению. Полякова также сказала, что на концерте в Харькове, который проходил на улице, было всего 2 тысячи человек.

"В этот день был марафон, где принимали участие около 10 тысяч человек. Вы же понимаете, что марафон в масках не бегали. Тогда же был День китайских фонариков, День хризантем – везде проходили гуляния, потому что это был большой праздник. И мой концерт не был самым многолюдным", – оправдалась певица.

Оля Полякова оправдалась за свой концерт в Харькове

Напомним, что ранее Оля Полякова осадила критиков, которые обрушились на нее из-за дерзкого фото.