Имунитет не справился: беременная жена Павлика всполошила сеть признанием о болезни

Беременная жена Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова признается, что провела беременность активно – она несколько раз летала на отдых, много путешествовала и вела привычный образ жизни. Будущая мама уверенана: беременность – это не болезнь, а благодатное состояние женщины. Только на последних неделях Екатерина решила сбавить обороты по настоянию своео врача, но тут случилась неприятность – жена певца приболела.

Так, неделю назад Екатерина слегла с простудой. Девушка считает, что произошло это по неосторожности.

"Простуда на 39 неделе беременности. Это то, чего я никак не ожидала. Скажу честно, к 39 неделе я думала, что вот-вот рожу и как-то расслабилась на счет своего здоровья. Сейчас я четко понимаю, где и когда я простудилась. В тот день я холодно оделась и перемерзла. Конечно же, мой организм сейчас все отдает Мишке и мой иммунитет не справился. Сегодня ровно 40 недель. Я чувствую себя уже хорошо", - заверила жена артиста.

Екатерина призналась, что простыла на последних неделях беременности (instagram.com/repyahovakate)

Также она уточнила, с какими симптомами столкнулась. "Нос заложило уже после сильного кашля и болей в горле. Но заложило так, как никогда - ничего не помогало, кроме сосудосужающих. Это было ужасно", - призналась Екатерина.