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Могу начать рожать в любой момент: жена Павлика призналась, как проходит ее беременность

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Среда 19 мая 2021 13:15
Могу начать рожать в любой момент: жена Павлика призналась, как проходит ее беременность Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Жена Викора Павлика, Екатерина Репяхова готовится стать мамой – пара ждет появления на свет сыночка Михаил. Причем это имя выбрал сам музыкант еще задолго до того, как узнал пол малыша. Девочку он назвал бы Михайлиной. Активная Екатерина много путешествовала во время беременности и делилась с подписчиками своего фотоблога подробностями частной жизни.

Так, на странице в Instagram она показала яркие снимки из Одессы и сделала признание о том, как протекает ее беременность

На уикенд Екатерина и Виктор отправились в гостеприимную южную Пальмиру. Жена музыканта не удержалась от красочных снимков на берегу моря и призналась, что семейные выходные пары смело можно было назвать идеальными.

Могу начать рожать в любой момент: жена Павлика призналась, как проходит ее беременность

Екатерина показала яркое фото из Одессы (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Путешествие на 36 неделе. Смена обстановки - это очень важно. Хоть срок и не маленький, но не пожалела ни секунды, что мы поехали. Единственное, все туалеты по пути были моими. Но это мелочи по сравнению с огромным количеством позитивных эмоций", - призналась жена артиста.

Также она заявила, что по рекомендации своего врачала после 37 неделе не рикнет отправлятся в дпоездки на дальние растояния, а во время беременности практичеки ни в чем ебе не отказывает, но ко всему подходит разумно.

Екатерина подчеркнула, беременность – это не болезнь, а состояние души, поэтому не стоит жестко себя ограничивать.

Могу начать рожать в любой момент: жена Павлика призналась, как проходит ее беременность

Екатерина во время беременности не слишком себя ограничивала, но следовала советам врача (фото: instagram.com/repyahovakate)

"37 недель на носу! Могу начать рожать в любой момент. Я получаю удовольствие от беременности: пью кофе (в меру), принимаю ванну (у меня нет противопоказаний), езжу в путешествия, летала (до разрешенного срока)", – отметила она.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова сделала признание об отце и рассказала об отношениях Виктора Павлика к предыдущей семье и детям.

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