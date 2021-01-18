Индийская богиня: 54-летняя Сальма Хайек в соблазнительном наряде взорвала сеть идеальным телом

Сальма Хайек обожает шокировать сеть своим молодым внешним видом и красотой. Любимая забава 54-летней актрисы - подбирать откровенные фото в купальниках и стильных нарядах, постить в сеть и получать волну восторгов. Новая подобная публикация получилась успешной, как всегда.

Сальма в новом наряде (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма решила отметить новый успех своего блога - число ее фолловеров теперь стало равняться 17 миллионам. Звезда выразила свою любовь фанатам, подарив им очередную порцию горячих фото. Сальма позирует в соблазнительном платье с эффектным лифом. Благодаря вырезам на груди, спине и по бокам оно выгодно подчеркнуло все достоинства роскошного тела знаменитости.

Дополнили образ жемчужные бусы, серьги с камнями, стильная укладка и макияж. В целом образ Хайек напоминает индийскую богиню или же танцовщицу. Выглядит знойная актриса невероятно! Сальма гуляет посреди тропической природы, и ее наряд прекрасно гармонирует с окружающими ее красками.

"Прекрасна и сексуальна", "Я влюблен в это платье", "Это правда прекрасно, правда", "Так прекрасна", "Мы тебя обожаем", - пишут фанаты, не скрывая чувств.

Напомним, Сальма в прошлый раз примерила платье-комбинацию на тонких бретельках, которое помогло показать ее выдающийся бюст в самом выгодном свете.