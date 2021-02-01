Интимные тайны Мишиной, первое селфи Миддлтон и состояние здоровья Бабкина: топ громких новостей недели

Какими главными новостями радовали и печалили публику знаменитости, читайте в нашем материале.

Кейт Миддлтон взорвала сеть первым в истории королевской семьи селфи

Кейт Миддлтон всегда была прогрессивной, и в который раз продемонстрировала свое умение соответсвовать мировым трендам. Супруга принца Уильяма накануне Недели психического здоровья детей, которая стартовала сегодня, 1-го февраля, сделала первое в истории королевской семьи селфи. Видео в режиме такой съемки она записала во время прогулки по загородной территории их дома в Норфолке. Внимание прессы также привлек внешний вид многодетной мамы. Кейт выбрала простой и стильный образ, который вновь подчеркнул желание герцогини быть "ближе к народу".

Кейт Миддлтон на первом селфи (фото: скрин instagram.com/kensingtonroyal)

Сергей Бабкин рассказал о самочувствии

Музыкант Сергей Бабкин столкнулся с серьезным испытанием. У него диагностировали редкое заболевание глаз, которое требует срочного хирургического вмешательства. Операция запланирована на 5-е февраля, и проводить ее будут в Австрии. Сейчас знаменитая семья держит поклонников в курсе всех событий, сообщая с помощью сети Instagram все в мельчайших подробностях. Так, по последним данным, причиной болезни стал вирус, который поразил почки и дал осложнения на глаза. "…Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Он нам объяснил, что почки - орган "тихий", который терпит до последнего, но в любой момент может произойти выплеск. Чтобы этого избежать, раз в году, особенно людям после 30-ти, нужно делать очистку себя", - объяснила поклонникам жена Сергея Снежана.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Возлюбленный Ксении Мишиной выдал их интимные тайны

Ксения Мишина и Александр Эллерт по-прежнему на слуху, несмотря на то что шоу "Холостячка" давно подошло к завершению. Пара то и дело подогревает интерес публики своими заявлениями и выходками. В этот раз возлюбленный актрисы устроил для своих подписчиков Instagram-stories онлайн-интервью, где ответил на массу каверзных вопросов. Один из них касался интимных отношений знаменитостей. Так, Эллерта спросили, какая актриса в постели. Он сказал, что вопрос некорректный, но решил отшутиться и сказал: "Удобная". А затем поспешил реабилитироваться, сказав: "Потрясающая!". Самой сексуальной частью своей девушки он считает нос. В свою очередь, Ксения рассказала, что ее больше всего бесит в избраннике: когда у него обиженное лицо. А он признался, что раздражается, когда Ксения ходит и повторяет: "Я поправилась, я жирная, я толстая".

Мужчина Ксении Мишиной выдал ее интимные тайны (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Дан Балан заинтриговал возможным возвращением на "Голос країни"

Шоу "Голос країни 2021" стартовало 24 января и уже стало одним из самых обсуждаемых на просторах сети. Для зрителей подготовили массу нововведений. Очередной сезон проходит под слоганом "Перезагрузки", и это коснулось всего. Организаторы убрали "кнопку блокировки", обрезали видео, выкладываемое в интернет, и добавили "советников тренеров на нокаутах". Не меньше интриги вызвал и звездный состав.

Важным вопросом для фанатов был, вернут ли Дана Балана, и вот завеса тайны приоткрылась. Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали в Instagram селфи с Даном Баланом, намекнув на его скорое появление. В каком качестве Дан появится на шоу, выступит ли он на сцене или будет помогать тренерам - Наде Дорофеевой, Тине Кароль, Олегу Виннику и Диме Монатику - пока непонятно. Но, скорее всего, это случится уже 7-го февраля.

Дан Балан вновь порадует появлением на шоу (фото: instagram.com/danbalan)

Также мы писали, что Надя Дорофеева расплакалась во втором прямом эфире проекта.