Ирина Шейк и Брэдли Купер заинтриговали совместной прогулкой с дочкой: снова вместе?

Ирина Шейк и Брэдли Купер, которые уже давно не возлюбленные, но все еще дружные родители, совершили общий выход в свет. Супермодель и популярный актер были замечены за традиционной прогулкой с 4-летней дочерью Леей.

Ирина в этот раз выбрала образ кэжуал. Голубые рваные джинсы с высокой посадкой популярная модель дополнила футболкой с забавным принтом Микки Мауса, выразив любовь к тренду на детские вещи. А сверху накинула ярко-красный лаковый плащ с черным меховым воротником. Последний штрих - массивные ботинки на толстой подошве, а также солнцезащитные очки и многослойное "колье" из несколько цепочек на шее.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью (фото: скрин Instagram)

Отец Леи, голливудский красавец Брэдли Купер, надел на прогулку спортивные укороченные брюки и светло-голубую футболку, а также ветровку, которые сочетал с черными высокими кедами и бейсболкой.

Ну а малышку заботливые родители одели с ног до головы в трендовые вещи. Черные легинсы Versace, джемпер с принтом и тренч (наверняка от Burberry – Рикардо Тиши регулярно присылает Ирине подарки для ее дочери). Одетая стильно и необычно, Лея в этот раз гордо шла по улице рядом с родителями, а не сидела в коляске, как чаще всего это бывает.

Такой совместный выход наделал немало шума в сети. Многие расценили его как нечто большее, чем родительские обязанности. Ведь обычно Ирина и Брэдли по очереди гуляют с дочкой. Тем не менее, скорее всего, речь о прежней романтике в паре не идет. Шейк признавалась, что им удалось остаться в отличных отношениях, несмотря на разрыв. Все ради Леи.