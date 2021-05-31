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Ирина Шейк в облегающем мини восхитила роскошной фигурой

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Нью-Йорк, Понедельник 31 мая 2021 17:28
Ирина Шейк в облегающем мини восхитила роскошной фигурой Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк стала все чаще показывать в своем блоге горячие домашние ролики и фото.

На новом из них она примерила образ женщины-вамп.

Ирина Шейк одета в черное платье-майку, которое акцентировало внимание на груди. Дополнили лук золотое колье, а также серьги в виде бабочек. Макияж одной из самых популярных моделей в мире сделали с томными smoky, а прическу - с длинными структурными локонами.

Шейк записала короткий ролик, на котором играет с волосами, глядя в камеру соблазнительно и загадочно. Ирина не стала говорить, для чего ей делали такой образ. Но ее внешний вид просто заворожил фолловеров.

Ирина Шейк в новом видео (фото: instagram.com/irinashayk)

"Вау", "Женщина-ваимп", "Принцесса", "Самая красивая", "Это нереальная красота", - пишут они.

Ранее мы писали, что модель обожает даже на прогулки выбирать стильные образы. На улицах Нью-Йорка красавица уже показала массу необычных и стильных нарядов.

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