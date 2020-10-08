На Ирину Билык открыли уголовное дело из-за концерта в Харькове

Ирина Билык стала фигурантом уголовного дела из-за концерта в Харькове, который она давала в Харькове 5 октября.

В Национальной полиции Харьковской области рассказали, что выступление народной артистки в зале Дворца студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого прошло с нарушениями норм карантина.

И хотя организаторы отметили, что все посетители заходили в зал по улице Пушкинская в защитных масках, на входе им проводили температурный скрининг, разборок с законом Билык и ее команде избежать не удастся.

"По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру", - говорится в сообщении.

Санкция статья по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тыс. грн или арест на срок до 6 месяцев.

Стоит отметить, что Харьковская область уверенно лидирует по количеству заболевших коронавирусом среди регионов. Больше случаев COVID-19 только в Киеве.

Ранее в аналогичную ситуацию с концертом в Харькове попала Оля Полякова, которая выступила в городе 3 октября. После чего артистка была вынуждена отменить концерт в Белой Церкви, который планировался на 12 октября.