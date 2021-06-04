Исходим из причины: нутрициолог научила эффективно бороться с отеками на лице и ногах
Отеки - это увеличение количества жидкости в межклеточном пространстве, и причин тому может быть много, но "счастливых" обладателей беспокоит вопрос: как от них избавиться?
На этот вопрос в Instagram ответила нутрициолог Светлана Никитчук.
Она перечислила наиболее распространенные причины появления отеков:
- жара. Из-за перегрева организм стремится охладить ткани, направляя туда жидкость.
- обильное питье - вода поступает в организм быстрее, чем выводится, излишки задерживаются
- соленая пища - соль задерживает жидкость в организме
- алкоголь
- стоячая работа, длительное хождение или сидение
- узкая обувь или одежда
- беременность
- болезни или прием некоторых лекарств (например, от сахарного диабета)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сразу стоит отметить: если отеки у вас возникают регулярно, часто, они асимметричны или сопровождаются болями - обязательно надо посетить врача! Они могут быть проявлением сердечно-сосудистой, почечной недостаточности, болезней вен, печени и др. Это звоночек, который нельзя оставлять без внимания!
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А как быть в остальных случаях? Логично, что исходим из причины.
При отеке ног
1.Отдохните. Прилягте на 15-30 минут, подняв стопы выше уровня сердца.
2.Сделайте контрастные ванночки - плюсом к устранению отеков получите тренировку клапанов вен, что благотворно сказывается на их состоянии.
3.Если причина в узкой обуви или одежде - снимаем, и желательно отказаться от ношения таких вещей, чтобы проблема не стала вашим постоянным спутником.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если отекло лицо:
4.Хорошо помогает умывание прохладной водой или протирание кубиком льда.
5.Можно сделать легкий самомассаж лица. Не переусердствуйте!
6.На время откажитесь от соленой, жирной, жареной пищи.
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Отеки ладоней и пальцев - норма при беременности и во время цикла, проходят сами и не должны волновать.
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А вот чего делать не стоит, так это пить мочегонные! Иначе можно с жидкостью вымыть из организма полезные микроэлементы, что чревато нарушением сердечного ритма и снижением плотности костей.
Напомним, что ранее врач-диетолог и гастроэнетеролог Нурия Дианова призналась, какие продукты никогда не выбирают нутрициологи.