Искра возникла в начале шоу: "Холостячка" Мишина ответила хейтерам своего избранника

"Холостячка" Ксения Мишина в финале шоу выбрала из всех претендентов на ее сердце 34-летнего юмориста и ведущего Александра Эллерта. При этом ее выбор не совпал со многими ее поклонницами, которые оставили нелестные комментарии.

Актриса отметила, что ей было больно читать большое количество оскорбительных комментариев в свой адрес из-за ее выбора в финале шоу. При этом она подчеркнула, что пошла за велением сердца. Об этом Мишина рассказала на своей странице в Instagram.

"Пойдя на проект, я рискнула всем, обнажив свою душу и пообещав себе и вам честную историю. Я сделала все, что зависело от меня и в том числе была честна в финале, перед многомиллионной аудиторией", - написала она.

Мишина также призналась, что это был не легкий путь ни для нее, ни для мужчин. Но когда в дело вступают эмоции и чувства, то сложно полагаться только на логику.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу. Да и моей целью, когда я шла на проект, было узнать себя, узнать других мужчин, увидеть их и осознать в душе свои истинные желания и ожидания. Я сознательно шла на сближение с теми, кто откликнулся, чтобы узнать себя и их как можно лучше. И хочется вам этого или нет, это и есть суть этого реалити", - отметила актриса.

Ксения, как и большинство женщин, хочет, чтобы ее любили, заботились, защищали и оберегали, но в первую очередь, она шла на проект за любовью.

"Проект показал мне одну важную вещь: я самодостаточная личность, и мужчина для меня прежде всего такая же личность, а не закрытие дефицитов в моей жизни", - написала победительница "Танцев со звездами 2019".

Она также призвала женщин быть добрее друг к другу.

Напомним, экс-участник "Холостячки" рассказал, почему "не склеилось" с Мишиной.

Ранее выбывший участник "Холостячки" сделал признание о девушке за пределами проекта.