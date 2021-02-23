Искренность и красота: Наталья Могилевская изменила цвет волос и прическу ради нового проекта
Украинская певица Наталья Могилевская приняла участие в новом фотопроекте "Аркур. Вдохновение".
Видео из нового проекта певица показала у себя в Instagram.
Для съемок певица даже пошла на изменения во внешности: Наталья перекрасилась в темный цвет волос с блонда, а также изменила прическу.
"Новый проект для вас, мои любимые! Ловите. "Аркур. Вдохновение" - проект celebrity -фотографа Ростислава Рипки. Квинтэссенция кинематографа и фотоискусства, посвященный музам украинского шоу-бизнеса - легендарным, сильным, талантливым женщинам, которые в течение многих лет вдохновляют миллионы украинцев. Спасибо, Ростик. Мне очень лестно быть в этом прекрасном списке", - написала певица под видео.
Наталья Могилевская (скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Поклонникам пришелся по душе новый стиль Натальи, они засыпали певицу комплиментами в комментариях под видео:
- Невероятно талантливая, искрення и красивая. Люблю. Новый образ, как всегда, идеальный! Прическа и цвет волос
- Дуже вдало змінили колір, дуже жіночно і гарно
- Наталья, вы невероятно талантливая и красивая. Я не перестаю вами восхищаться. Обожаю ваше творчество и вас лично
Напомним, Наталья Могилевская показала, как проводит свои выходные - доверьте это дело мужчине.