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Искренность и красота: Наталья Могилевская изменила цвет волос и прическу ради нового проекта

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 11:59
Искренность и красота: Наталья Могилевская изменила цвет волос и прическу ради нового проекта Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Украинская певица Наталья Могилевская приняла участие в новом фотопроекте "Аркур. Вдохновение".

Видео из нового проекта певица показала у себя в Instagram.

Для съемок певица даже пошла на изменения во внешности: Наталья перекрасилась в темный цвет волос с блонда, а также изменила прическу.

"Новый проект для вас, мои любимые! Ловите. "Аркур. Вдохновение" - проект celebrity -фотографа Ростислава Рипки. Квинтэссенция кинематографа и фотоискусства, посвященный музам украинского шоу-бизнеса - легендарным, сильным, талантливым женщинам, которые в течение многих лет вдохновляют миллионы украинцев. Спасибо, Ростик. Мне очень лестно быть в этом прекрасном списке", - написала певица под видео.

Искренность и красота: Наталья Могилевская изменила цвет волос и прическу ради нового проекта

Наталья Могилевская (скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонникам пришелся по душе новый стиль Натальи, они засыпали певицу комплиментами в комментариях под видео:

  • Невероятно талантливая, искрення и красивая. Люблю. Новый образ, как всегда, идеальный! Прическа и цвет волос
  • Дуже вдало змінили колір, дуже жіночно і гарно
  • Наталья, вы невероятно талантливая и красивая. Я не перестаю вами восхищаться. Обожаю ваше творчество и вас лично

Напомним, Наталья Могилевская показала, как проводит свои выходные - доверьте это дело мужчине.

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