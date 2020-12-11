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Истинная аристократка: Ксения Мишина шокировала фанатов образом во французском стиле

Новина українською → Пятница 11 декабря 2020 16:16
Истинная аристократка: Ксения Мишина шокировала фанатов образом во французском стиле Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)
Автор: Lite

Ксения Мишина совсем скоро откроет миру тайну, кто покорил ее сердце на проекте "Холостячка", а пока борьба за сердце красавицы накалена до предела. Об исходу дела гадают не только фанаты: известный украинский астролог Арина Артуровна даже сделала прогноз, кто из оставшихся мужчин имеет более всего шансов стать первым победителем женской версии шоу.

А пока Ксения продолжает делиться в своем микроблоге многочисленными съемками, покоряя фанатов своей красотой.

"Недавно я приняла участие в потрясающем проекте "Аркур. Натхнення"
Это самый большой в Украине звездный фотопроект в легендарном французском стиле harcourt.

В 30-ые годы в Париже родилась студия Harcourt, вместе с ней - знаменитый на весь мир аристократический стиль, который дал толчок всей современной фотографии.

Со временем стиль Аркур стал воплощением всегда актуальной классики: "лица овеяны, как воздухом, мягким светом студии". Именно поэтому в стенах легендарной парижской студии побывало столько звезд: Марлен Дитрих и Бельмондо, Эдит Пиаф, Брижит Бардо, Катрин Денев и Аллен Делон.

@rostickdesign уже 15 лет снимает украинских звезд эстрады, кино и телевидения в том числе и в этом кинематографичном стиле. На фотографиях коллекционного издания, словно в черно-белом фильме, в образах кинодив предстанут 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино. Это сильные и талантливые женщины, которые вдохновляют миллионы украинцев.

Снимки созданы сложной игрой света и теней и потрясающе передают эмоции и чувства героинь. Наравне с Моникой Белуччи, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, как признание таланта и успеха, они впервые в Украине получат портреты harcourt", - написала Ксения.

Фанаты остались просто в восторге от видео, которое показала холостячка и назвали ее "истинной аристократкой".

Ксения Мишина (видео: instagram.com/misha.k.ua/)

Напомним, что ведущий "Холостячки" Григорий Решетник показал новое фото новорожденного сына и рассекретил имя новорожденного малыша.

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