Источник силы и вдохновения: Ирина Хоменко открыла топ-5 секретов домашнего уюта

Для меня уютное жилье - это место, где ты отдыхаешь душой, куда спешишь после насыщенного рабочего дня, где тебе удобно и комфортно. Знаете, принято считать, что оберегает семейный уют всегда женщина. Якобы она формирует энергетику в доме. Но мне кажется, что аура жилья зависит от эмоционального состояния всех без исключения людей, которые в нем живут.

Поскольку, если они нервные, раздраженные, и отношения между ними не очень, то каким бы комфортным ни был дом, он не станет тем самым местом силы. Поэтому в формировании особой атмосферы должны принимать участие абсолютно все – не только жена или муж, но даже дети. Каждый привносит что-то свое, и у всех свои зоны комфорта и ответственности.

Атмосфера дома зависит от всей семьи (фото: НЛО TV)

Основные составляющие домашнего уюта

Сезонные ароматы . Когда переступаешь порог квартиры, первое, что чувствуешь, - аромат. Для меня очень важно, чтобы дома пахло вкусно. Если мы говорим о разных временах года, то летом для меня аромат нашего жилья - это запах зелени и свежести: огурцов, базилика, каких-то пряных трав. Я такое очень люблю. Осенью - это однозначно запах шарлотки, куда я добавляю немного корицы и ванили. А зимой, конечно, запах глинтвейна. Мы очень часто его готовим, и квартира будто пропитывается этим ароматом.

. Когда переступаешь порог квартиры, первое, что чувствуешь, - аромат. Для меня очень важно, чтобы дома пахло вкусно. Если мы говорим о разных временах года, то летом для меня аромат нашего жилья - это запах зелени и свежести: огурцов, базилика, каких-то пряных трав. Я такое очень люблю. Осенью - это однозначно запах шарлотки, куда я добавляю немного корицы и ванили. А зимой, конечно, запах глинтвейна. Мы очень часто его готовим, и квартира будто пропитывается этим ароматом. Порядок и чистота. Я люблю, чтобы был порядок в квартире. С двумя маленькими детьми - это почти невозможно, но я наслаждаюсь, когда дома убрано, и все лежит на своих местах. Поэтому я всегда говорю своим: "Когда вы взяли какую-то вещь и воспользовались, положите ее на место". Согласна, это сложно, но так надо делать. Потому что это залог чистоты в квартире.

Мне важно, чтобы дома был свежий воздух, нигде не было пыли и грязи. У нас дома кошка, и, честно говоря, ее шерсть почти везде. Поэтому мы каждый день убираем, поскольку еще и Авророчка маленькая (дочь Ирины - ред.), и она ползает, поэтому порядок и чистота - это основа.

Свободное пространство. Мне кажется, комфортное жилье - это незагроможденное жилье. Вот я люблю пространство, и меня раздражает, когда комната перегружена вещами настолько, что негде повернуться. Мне нравится ощущение свободы, открытости. Знаете, как говорят, очистил помещение - и легче дышать стало. И я с этим полностью согласна.

Пастельные тона в интерьере. Думаю, у каждого стиля есть своя изюминка, и все можно обустроить и обыграть так, чтобы оно выглядело гармонично. Но лично я больше за пастельные тона в интерьере, причем за более прохладные. Потому что, на мой взгляд, достаточно теплоты в квартиру уже добавляет наше освещение. Я вообще прошу, чтобы у нас дома оно было теплым, чтобы вечером уже формировало определенное настроение, предрасполагало к спокойствию и предстоящему сну.

А касательно обоев, я за холодные оттенки. Потому что в солнечный день в помещение попадают желтые лучи. И если еще и обои в подобных тонах, вы вообще будете в каком-то "желто-оранжевом сне". Для меня это ужас! Я не могу в такой комнате находиться. Мне нужно, чтобы все было сдержанно. Хотя, признаюсь, не так давно я обожала вензеля в интерьере, венецианский стиль, и мне нравилось, чтобы все было изысканное, роскошное. Но вкусы меняются вместе с нами.

Поэтому теперь я за простоту. Лучше разбавлять дизайн деталями: различными аксессуарами, картинами, семейными фото. А все остальное пускай будет сдержанным, но стильным. Потому что, когда лишних элементов много, интерьер становится наляпистым, все выглядит нагроможденным, и пространство будтодавит на тебя. А когда все простое, удобное и с какими-то крутыми деталями, - это и являетсядля меня настоящим показателем уюта.

Место, которое наполняет силой

Моя отдушина - это растения. И в квартире у меня есть отдельный уголок, который просто утопает в зелени. Он находится в эркере, среди окон, и там растут орхидеи, которые я очень люблю, каллы, рождественники, разные деревья, гибискусы. Вообще, когда отдыхаю где-то за границей и вижу какое-то интересное растение, я не стесняюсь, отщепляю листочек или побег, и потом у себя высаживаю. Например, у меня есть три финиковые пальмочки, лимонное дерево, настоящее алоэ из Шри-Ланки. То есть я сделала себе в квартире своеобразный оазис - зеленый уголок, куда могу зайти и просто наслаждаться. А зимой - это особенно кайфово: когда на улице холодно, снег, а у меня дома такие зеленые джунгли. И чувство, будто бы я снова где-то в лете, в каком комфортном и очень приятном месте...

Ютный уголок актрисы (все фото в материале: НЛО TV)

Почему-то именно среди растений я нахожу свой покой. Кстати, и кошка наша - Тофити - любит там лежать, и время от времени, конечно, сбрасывать с подоконника мои роскошные орхидеи. Но как бы там ни было, это место дарит мне особое умиротворение.

Здесь я вижу, как день за днем, миллиметр за миллиметром растут все растения, как появляются на свет цветочки и побеги. И это дает мне осознание, что все в жизни приходит постепенно. Если ты о чем-то мечтаешь, то не может сразу бац - и из семени вырасти дерево. Потому что сначала надо за ним ухаживать, поливать его, заботиться. И это мотивирует меня к постоянной работе над собой, ведь все нельзя получить сразу.

А еще, когда у меня будет время, хочу сделать себе музыкальный уголок в квартире. Я очень люблю музыку, и мечтаю купить себе пианино, чтобы играть и петь за ним. Это была бы еще одна моя отдушина.