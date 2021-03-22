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Эта история с нами надолго: Ребрик высказалась о коронавирусе и дала лайфхак для локдауна

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 14:38
Эта история с нами надолго: Ребрик высказалась о коронавирусе и дала лайфхак для локдауна Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лилия Ребрик недавно перенесла коронавирус и уже в понедельник, 22 марта, впервые после болезни вышла на работу и провела утренний эфир. Ведущая как-то призналась, что болезнь стала для нее одним из самых тяжелых испытаний в жизни. Теперь же она поделилась лайфхаком, как нескучно и с пользой провести время дома.

На странице в Instagram она подвела итоги карантинного года.

Лилия позирует в домашней обстановке, на руках у нее любимица всей семьи – собачка Дикси. В просторной и светлой столовой можно рассмотреть стол и сервант с подсветкой.

"Еще одна коронавирусная весна, еще один строгий карантин, снова придется сидеть дома в четырех стенах! Год назад, когда все начиналось, мы были уверены, что весной 2021-го все уже точно пройдет, но вот пришла "эта весна", а уже понятно, что вся эта история с нами надолго. Но не позволяйте себе депрессировать, держитесь изо всех сил!" - посоветовала жизнерадостная Лилия.

Эта история с нами надолго: Ребрик высказалась о коронавирусе и дала лайфхак для локдауна

Лилия рассказала о не скучном карантине (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась своим опытом, чем можно занять себя дома, ведь в Киеве и ряде других городов и областей объявили локдаун, а это значит, что львиную долю времени украинцы в ближайшие недели проведут в домашней обстановке.

"Вот я, например, когда долго сижу дома, то начинаю воплощать какие-то идеи для домашнего уюта. Всем известна совет психологов: хочешь прийти в себя - измени что-то дома! Вот я этим давно уже пользуюсь - и, знаете, помогает! Обожаю что-то менять, что-то добавлять в интерьере, то просто переставлять. Давать, так сказать, новое дыхание своем доме", - поделилась личным лайфхаком ведущая.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик в оригинальном платье с открытой спиной раскрыла собственный секрет счастья.

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